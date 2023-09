El clima es va complicant

L’estiu de 2023 ha estat el més calorós de la història de la terra des del 1880, que hi ha registres de temperatura. Hi ha hagut onades de calor a Europa i a altres regions del món i unes temperatures de la mar excepcionalment altes. Les onades de calor han anat seguides de pluges torrencials a Itàlia, Grècia, Europa Central i Turquia. El cas grec és terrible perquè les pluges varen venir després d’una onada d’incendis forestals que varen cremar hectàrees i hectàrees del país, ja molt castigat pels focs de fa uns anys, durant setmanes. A l’altre costat de la Mediterrània, a Líbia, la borrasca Daniel, convertida en un mini huracà mediterrani, va batre rècords de pluja, va causar el trencament d’un parell de preses i va causar milers de morts. Tot això en pocs dies i coincidint amb el terratrèmol del Marroc.

Sembla que els efectes del canvi climàtic estan arribant fins i tot abans del que s’esperava. Voldria repassar-ne quatre aspectes. Primer, un impacte sobre la manera de viure, perquè la qualitat de vida i la salut es ressenten si les cases no estan preparades per a estius com els que hem viscut enguany. Una mesura de pobresa és la “pobresa energètica” que es referia a la part de la població que no pot permetre’s tenir l’habitatge a una temperatura de confort. Això fins ara es referia sobretot al fred i la calefacció, però cada vegada més es refereix també a la calor i l’aire condicionat. El que diem per a les cases serveix per a les escoles, els hospitals, les biblioteques i altres infraestructures, fins i tot els parcs. Aquest estiu algú feia sarcasme, però no ciència-ficció, sobre un món en el qual feia molta calor, i la gent havia d’anar a passar el dia al centre comercial, no a comprar, sinó a seure a un banc, amb l’aire condicionat a tota llet, perquè a ca seua ni a l’espai públic no s’hi podia estar. I val a dir que aquí hi ha una contradicció, un lluç que es mossega la coa: Tenim cada vegada més necessitat de climatitzar i baixar les temperatures, i a la vegada l’energia és més cara i és més necessari estalviar-la per reduir les emissions.

En segon, lloc hi ha un impacte sobre el sector primari, perquè l’alteració de les temperatures i el règim de pluges afecta els conreus i a la butxaca de la gent. La triada mediterrània — blat , oliva, vinya,—, no és només un paisatge, com pot comprovar qualsevol que es miri la inflació i l’evolució dels aliments, sobretot el preu de l’oli d’oliva.

En tercer lloc, hi ha un impacte sobre el sector terciari, que a casa nostra vol dir sobretot el turisme. Com explicava la setmana passada Ramon Aymerich en un article de La Vanguardia, la Mediterrània és l’espai on varen néixer i florir les grans cultures clàssiques, fa entre 3000 i 2000 anys, però també és l’espai que la segona meitat del segle XX va protagonitzar la consolidació del turisme de masses per a la població assalariada del centre i el nord d’Europa. Ambdues coses són en bona mesura fruit d’un clima moderat i agradable, amb quatre estacions ben marcades i bon temps bona part de l’any. Si el clima es va complicant, tant per la pujada de les temperatures mitjanes, com per la freqüència d’episodis extrems de tempestes i pluges, el turisme també haurà de canviar. Quina part del canvi serà en forma de desplaçament de turistes a altres àrees, més al nord, i quina part en forma d’adaptació de l’activitat turística a les costes de la Mediterrània està per veure.

Finalment, hi ha un impacte geopolític, o geoeconòmic. Els països del Sud d’Europa Grècia, Itàlia i Espanya són la frontera sud de la Unió Europea, però són la riba nord de la Mediterrània. La diferència de renda i nivell de vida entre les dues ribes és brutal, és, simplificant molt, la diferència entre alguns dels més pobres i alguns dels més rics del món. Grans diferències de renda, a les que s’han d’afegir conflictes i guerres que han destrossat la regió les últimes dècades generant milers de morts i milions de desplaçats. I als països de la riba sud hi ha els ports de sortida des dels que surten les persones de països de més al sud, encara més pobres, que volen arribar a Europa. Les diferències de renda signifiquen moltes vegades la diferència entre la vida i la mort. A qui no té res a perdre no li fa res córrer molts riscos per mirar de fugir de qualsevol manera. El drama humanitari dels refugiats fa prop d’una dècada que dura i no se li veu final. Si les temperatures van pujant al Nord d’Àfrica i al Sahel i hi ha més àrees cada vegada (encara més) invivibles, la pressió per emigrar anirà a més. Un estudi del Banc Mundial de fa uns anys estimava en més de 140 milions de persones els migrants climàtics abans de mig segle i altres organitzacions ho pugen a més de 200 milions de persones.

La manera racional d’afrontar els riscos és prendre mesures preventives i no fer coses de les quals després hom es pugui penedir. L’estratègia òptima és invertir en adaptació i assegurança. En definitiva, més val passar-se de prudent que jugar-se el futur als daus.

@joanribastur