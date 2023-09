El fantasma de Ayuso

«Fantasma» es una palabra altamente polisémica, que se usa aquí nada menos que en 6.ª acepción de la RAE, la de «amenaza de un riesgo inminente o temor de que sobrevenga». Pero, puesto que la amenaza sería para Feijóo, no descarto que valga también la 2.ª acepción, e Isabel Díaz Ayuso se le aparezca en esos sueños que son y no son pesadilla. El caso es que la figura de Feijóo, aunque porte discurso bien trabado, pierde apresto y durabilidad, hasta hacerse casi provisional, cuando tiene a Ayuso al lado. Es verdad que Madrid es su plaza, la de todos sus triunfos, y desde luego no es la de Feijóo, con su estilo dubitativo, fruto típico de su tierra, en el que el tono rotundo y asertivo suena impostado, pero en plena marea madrileñista de la derecha la ola de Ayuso llega a todas partes. Así que o Feijóo da esta semana el gran golpe o el tic-tac de la bomba Ayuso puede empezar a oírse.