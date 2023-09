Oficina del Exterminio Lingüístico

Este pasado verano estuve en un cumpleaños infantil en Buscastell en el que los papás y mamás eran vecinos de la zona. En la fiesta, los adultos hablaban eivissenc, pero todos los niños hablaban entre ellos en castellano. Digo ‘castellano’ para referirme a ese batiburrillo salpimentado de americanismos, con expresiones mejicanas, caribeñas y argentinas, producto de la ingesta masiva de contenido de youtubers. Hubo un momento en el que uno de los padres le espetó a sus hijos «però voleu fer el favor de parlar eivissenc?». Al margen de constatar que, o cambian las cosas o la lengua propia de la isla está condenada a desaparecer, hay otra cosa que no admite dudas: a los ibicencos ‘de toda la vida’ -con todas las comillas y matices a esta expresión- les duele que se pierda su lengua y su cultura. Mis interlocutores eran unos magníficos ejemplos de la Ibiza rural y, pondría la mano en el fuego, la mayoría fieles votantes del PP. Todos ellos orgullosos de sus raíces, lo que no implica que no se sientan también españoles. Aunque el ayusismo y Vox le hayan declarado la guerra al catalán -y con la cobardía que les caracteriza, lo hagan bajo el eufemismo de la Oficina de la Libertad Lingüística- los conservadores se equivocarían si se dejan arrastrar por esta marea. La mayoría de la sociedad ibicenca y de sus propios votantes están a otra cosa.