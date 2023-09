Revitalizar los barrios históricos

Ibiza debe de ser una de las escasas capitales del país donde los barrios históricos, en vez de estar llenos de vida, se transforman en arrabales fantasma en cuanto termina la temporada turística. Dalt Vila, y muy especialmente la Marina y sa Penya, constituyen enclaves únicamente frecuentados por sus vecinos, que además son escasos en comparación con la densidad poblacional del ensanche, ya que en sus plazas y travesías abundan las segundas residencias y las viviendas de uso turístico que, llegado el otoño, se quedan vacías.

A estos tres barrios prácticamente no acude nadie del resto de la ciudad y de la isla, precisamente por esa falta de vida, generándose una coyuntura negativa que se retroalimenta. La causa, en buena medida, la provoca el hecho de que allí prácticamente no ocurre nada relevante desde el punto de vista social y cultural, así que los ibicencos no tienen ningún motivo que les empuje a aventurarse por sus calles, cuanto no hace tantas décadas representaban las áreas más vivas de la ciudad.

Nos encontramos, por tanto, en una de las encrucijadas más difíciles y necesarias de resolver de la política actual del municipio: devolver la alegría a estos barrios y que resulten otra vez atractivos para los residentes que no viven allí y el ocio, en este proceso, debe desempeñar un papel esencial. Dicho proceso de reinvención únicamente puede acometerlo el Ayuntamiento, pues la iniciativa privada ya ha demostrado de manera reiterada que solo está centrada en la temporada turística. En invierno, la inmensa mayoría de comercios, bares, restaurantes, etcétera, echan el cierre.

La situación es tan insólita que los tres vecindarios han acabado por perder servicios elementales, hasta el extremo de que para conseguir determinados productos de primera necesidad solo cabe salir al ensanche o incluso a la periferia, porque allí no se encuentran.

Podría considerarse que la iniciativa de convertir sa Peixateria en un centro cultural, en vez de una ampliación gastronómica del Mercat Vell, que al final también acabaría orientada al turista, rema precisamente en esa dirección. Habrá que esperar a ver si finalmente las trabas burocráticas se superan y los costes de modificar el proyecto original no se disparan excesivamente. De nada servirá esta apuesta, sin embargo, si se centra exclusivamente en lo arquitectónico y no se acompaña de una programación cultural lo suficientemente dinámica, abundante y atractiva, como para romper la situación de aislamiento de la Marina, que debería ser el corazón de la ciudad.

Parece también imprescindible diseñar maneras de llegar a estos barrios sin tener que estacionar tan lejos que para alcanzarlos haya que cruzar toda la ciudad a pie. De poco sirve abrir sus calles a la circulación, si no hay sitio para aparcar. Probablemente debería adaptarse un área de estacionamiento para el otoño y el invierno en el tramo final de los andenes, que no se limite a las plazas de la propia avenida, mientras se adoptan soluciones menos provisionales e igualmente cercanas.

Existe un claro precedente de lo inútiles que resultan los proyectos aislados, si no se complementan con otras iniciativas que visualicen y hagan atractivo el barrio. Me refiero, por ejemplo, al Centro Artesanal de sa Pedrera, al pie de Santa Llúcia, donde se reunían profesionales del gremio para ofrecer sus productos y trabajar frente al cliente. ¿Qué agencia de viajes, hotel o guía turístico va a recomendar a sus clientes visitar la zona más degradada de la ciudad, con una seguridad cuestionable? El hecho de haber acabado convertido en un almacén de trastos, tras ser ocupado provisionalmente por dos constructoras, define el éxito de la iniciativa.

Estos barrios requieren también fomentar la apertura de nuevos negocios de servicios y restauración que permanezcan operativos todo el año y buscar la colaboración de los que todavía perduran, permitiendo, por ejemplo, que organicen conciertos y otras iniciativas culturales, en horarios que no generen molestias. También dotarlos de programas festivos fuera de temporada que les devuelvan el protagonismo, más allá de una feria medieval de cartón piedra, donde se despluma al visitante como norma general y que además tiene un perfil más turístico que local.

En los últimos años se han llevado a cabo acciones para tratar de mejorar estas zonas, como por ejemplo ceder las viviendas de protección oficial del Ayuntamiento en sa Penya a policías nacionales, algo que al parecer está funcionando bien, hasta el extremo de que muy probablemente se acabará ampliando dicho programa, pero son acciones sueltas cuando lo necesario es un verdadero plan integral.

No cabe rendirse con estos barrios, pero una actuación tímida, sin la suficiente ambición y contundencia, ya se ha demostrado que no sirve de nada y además representa un gasto inútil. Que Ibiza sea Patrimonio de la Humanidad precisamente por unos arrabales que se quedan sin vida a lo largo de medio año, es como para hacérnoslo mirar.

@xescuprats