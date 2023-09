Com capolar un candidat

Demà començarà el debat d’investidura, al Congrés dels diputats, amb Alberto Núñez Feijóo com a candidat a esdevenir president del govern espanyol. El debat té només dues sortides possibles: o hi haurà «tamayazo» (és a dir, s’hauran comprat almanco quatre diputats d’esquerres) o Feijóo no serà investit («envestit», deia algú, amb la sornegueria habitual de la gent). Per alguna raó que no se m’escapa del tot, Felip VI va decidir que Feijóo havia de comptar amb aquest debat encara que, almanco teòricament, no tengui cap ni una possibilitat de sortir-ne com a president de l’executiu espanyol. Si alguna cosa no ha demostrat Felip VI en tot el que porta de regnat és, precisament, imparcialitat. Sempre que ha pogut s’ha aliniat. I, atenció!, s’estima més l’aznarisme que no un PP més moderat. I, per descomptat, prefereix Vox a l’aznarisme. Ho ha demostrat i supòs que ho continuarà demostrant tantes vegades com faci falta. Per cert, en contra del que diu la Constitució espanyola. Si d’alguna cosa ningú no podrà acusar Felip VI és de «constitucionalista».

Com que som a les portes del debat, em permet mostrar alguns elements de manual sobre com es pot capolar un candidat. Ja ho deia el gran Winston Churchill: els meus adversaris són a la bancada d’enfront, però els meus enemics, els que estan amb un ganivet esmolat a punt de clavar-me’l per l’esquena, són a la bancada de darrere (és a dir, són els meus). En aquesta ocasió, a can PP n’han mostrat una lliçó realment extraordinària, que pot passar a les aules de Ciències Polítiques com a exemple de com es fan aquestes coses.

El primer episodi prové de la nit electoral. Quan es va veure més o menys clar que, malgrat haver estat la llista més votada, el PP no governaria durant la pròxima legislatura, la gent que s’havia congregat davant la seu central del partit, al Carrer Gènova de Madrid, varen començar a cridar: «Ayuso! Ayuso!» (tot i que tenien claríssim que el candidat a presidir el govern era -encara- Feijóo). Mentre el gallec intentava mantenir un cert somriure i saludar disciplinadament, Isabel Díaz Ayuso feia com que no volia saludar, però saludava una mica, els que l’aclamaven. Era la primera gran ganivetada per l’esquena al candidat a presidir el govern. Una ganivetada no gaire elegant, per cert, i clarament propiciada des de l’aznarisme, o l’ayusisme, o l’isme que siga dins un partit amb els ganivets tan ben esmolats.

Però era una ganivetada petiteta comparada amb la que li ha propiciat José María Aznar (i el seu entorn) amb la manifestació del dia 23 contra l’amnistia. Com és ben sabut, una de les condicions que va posar Junts per Catalunya per votar la investidura de Pedro Sánchez o de Núñez Feijóo va ser l’amnistia a tots els condemnats o encausats per la celebració del referèndum d’autodeterminació del Primer d’Octubre a Catalunya. Certament, qualsevol dels dos candidats podia acceptar la condició, però des del principi tot apuntava que seria més païble pel socialista que no pel popular. Per això, la maquinària de la FAES i companyia es va posar immediatament en marxa per mirar de carregar-se la iniciativa. I, com solen fer, organitzaren una mena d’homenatge al Trio de Colón, però sense Vox ni Ciutadans (que hi devien ser en esperit, però no en cos... o si).

Tal i com estan els tempos, emperò, tot semblava, ni més ni manco, que una manifestació en contra del candidat. Perquè les manifestacions, quan són en contra, solen ser en contra del candidat. Certament, si hom grata i va una mica a fons, si més no teòricament, aquesta manifestació ha estat una manifestació en contra del futur candidat, en contra del líder socialista Pedro Sánchez, però el fet d’haver-la situat dins el calendari just abans del començament del debat d’investidura... la converteix de facto en una manifestació en contra del candidat a ser investit!

De fet, en qualsevol cas, la manifestació també és el que sembla. Sembla una manifestació en contra de Feijóo i, si gratam una miqueta, és realment una manifestació en contra de Feijóo. Ho sembla i ho és. Com deia aquell, si té dues potes, és plantígrad, té plomes i cloqueja com un ànec, deu ser un ànec. Perquè a Ayuso, Aznar i companyia ja els va bé que Feijóo s’estimbi, per poder, finalment, tornar a posar el trumpisme més tronat al capdavant del suposat partit conservador espanyol. D’aquesta manera, no els farà falta pactar amb Vox perquè tots els valors essencials de l’extrema dreta espanyola hauran tornat a la cleda, al «redil», a la casa del pare, i ja procuraran que no en tornin a sortir. I Espanya, una vegada més, haurà perdut l’ocasió, l’oportunitat, de poder comptar amb un partit liberal. Perquè això anàs així, Aznar, Ayuso i companyia necessitaven capolar, trinxar, fer xixines, el candidat del PP a presidir el govern espanyol. I a fe de Déu que són a punt d’aconseguir-ho!