NOTA DE SOCIETAT

(A Juan Manuel Sánchez-Ferreiro , expert en el tema, tot recordant ‘Ibiza mon amour’)

Malgrat la presència de la dona -una dona lenta grollera, maleducada- la presentació social i cultural del llibre de Vicent Ferrer Barbany ‘Ibiza a contrallum’, editat per el Consell d’Ibiza, enhorabona Vicent Marí, fou un èxit de ressonàncies futures. Avui per avui un acte de concentració cultural és entre altres coses a considerar un acte social i l’amic Juan Manuel em faria costat, veritat?.. Podríem dir i escriure que l’acte aplegà part de la crème de la crème, notables eivissencs. Persones i personalitats, ¿de totes les tendències ideològiques? A la taula principal, Ferrer Barbany serio i formal; la historiadora Rosa Rodríguez Branchat, historiadora, hitchconiana, de verb fèrtil i encisador; Iolanda Bonet, poetessa i fil conductor del llibre que tancava l’exposició de l’esmentat fotògraf; Vicent ‘Botja’, petit príncep a Puig des Molins/Beverly-Hills; Marc Costa seductor i advocat de prestigi; Carles Fabregat, impecable/implacable cinèfil i en dies d’ara mateix capficat en glorioses històries poètiques i musicals tal vegada; Estefania Torres, poèticament Marnie, exregidora (ara la Policia Municipal no és el que era) amb un look espectacular anys seixanta, una mena de Peggie Sue; Ricard Pérez, activista cultural a Baleària que encara afirma, i té raó, que la gamba roja de Dénia es superior a la d’Ibiza, algú discrepa però ell sempre discrepa; Neus Riera, ara lluny de la Mola... Tota una llarga llista a la vora de Ferrer Barbany, un home que ja no té 6o anys com un temps ja pretèrit. I de l’amic Torres Font nascut a Muro el segle XX parlaré en futures edicions de Diario de Ibiza. Amen.