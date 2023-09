Hablar en catalán no es hacer el canelo

Me parece normal y saludable que se emplee el catalán en el Congreso de los diputados, como también el euskera y el gallego, aunque suponga un gasto extra y un problema de logística. Si lo que se desea es que todos nos sintamos a gusto dentro de este Estado, qué mejor que quienes hablen esos idiomas puedan expresarse en ellos con total libertad donde reside la auténtica soberanía popular. Lo anormal es que ignoremos que hay millones de personas que no usan habitualmente el castellano y que se expresan mejor en otras lenguas, y que en ese foro se obligue a los diputados a dirigirse al país en castellano. Llevo semanas leyendo y escuchando a tertulianos oponerse a esa medida y aún no he encontrado a ninguno que justifique que José Vicente Marí Bosó o Milena Herrera no puedan emplear el catalán en el Congreso si les da la real gana. Estoy seguro de que el día que lo hagan (y estoy convencido de que Marí lo desea, aunque Borja Sémper afirme que en el PP no están por la labor de «hacer el canelo»), este país dará un gran paso y cicatrizarán viejas heridas. Cuando viajo, una de mis mayores alegrías al regresar a la isla es volver a escuchar hablar en catalán en la puerta de embarque de un aeropuerto. Seguro que será igual de emocionante oírlo en el Parlamento.