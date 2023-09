Carta a las hijas de Rosa Peral

No sé cómo habéis vivido estos últimos cinco años, pero no han podido ser fáciles de ninguna manera. Saber cosas de vuestra madre que os costarán de entender y asimilar todos los porqués que os deben merodear a diario, cambiar de vida, dejar de ver a la que a fin de cuentas y pase lo que pase es vuestra madre, una madre a la que quizá no sabéis cómo querer. Y saber tantas cosas de ella, todas las anteriores al asesinato de Pedro, intimidades de los padres a las que los hijos casi nunca acceden.

Quizá algunos recuerdos son una nebulosa. La ‘cosa’ os pilló tan pequeñas que la memoria a lo mejor no os permite comparar vuestra vida actual con vuestra vida de antes. A lo mejor, porque quizá eso sería una suerte, no lo sé. Tenéis 12 y 10 años, así que acabáis de empezar el cole y el instituto, y no sé si en los tiempos que vivimos es posible construir un cerco a vuestro alrededor que os aísle de todo este ruido. La serie, las cintas, los comentaristas. Todos hablamos de ella, de vosotros, de vosotras, algunas veces incluso perdiendo de vista que lo que comentamos ha pasado de verdad, que estáis allí, como también lo está la familia de Pedro. Espero que tengáis cerca profesionales que sepan ayudaros, adultos que también estén siendo instruidos en cómo ayudaros, y compañeros de clase y juegos que también tengan unos padres sensibles con vuestra situación y no os acechen por la ‘cosa’. Que no os llegue más mierda de la que ya habéis tenido que vivir. Que os cuiden. Quizá yo misma me equivoco haciéndoos esta carta pública porque contribuyo a poneros en el foco, pero me vale si sirve para que todos seamos conscientes de que la serie de ficción se ha producido demasiado cerca de los hechos, seguramente con unos intereses económicos que no se han cruzado en ningún momento con vuestro interés o necesidad emocional. Cuesta admitir que muchos hemos visto y comentado la serie con cierta frivolidad, como si nadie la padeciera desde una posición tan vulnerable como la vuestra. Ojalá que la vida os envuelva para pasar de puntillas sobre todo esto.