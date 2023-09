Ara Edicions Aïllades treu al carrer el seu darrer, i notable, producte, ‘POEMilla, amb un subtítol expressiu, ‘Música i poesia de les illes’, volum primer i musicat per Mon&MarCel. El llibre n’és distribuït per tot el nostre territori. Mayol, l’amic Ramon Mayol insisteix una vegada i altra al voltant del fet cultural i la seva creació, distribució a fi i efecte d’arribar al lloc desitjat. I llavors... Ens vol omplir de cultura poètica, literària i musical també. Els cursis -cursis i progres- el qualificarien de gestor cultural, una invenció de quatre il·lustrats que actuen com la dreta madrilenya per inspiració divina. D’ell podríem dir que és, al marge de que és un dels meus editors, un activista d’ordre social, que penetra dins les xarxes possibles per fer arribar a port segur la mercaderia. Però de Mayol podríem dir només, que és molt, valgue’m Déu meu, editor, escriptor de novel·les, contes. De tota manera en aquest dies és actualitat en qualitat d’editor de l’esmentat llibre. Llibre que aplega una sèrie de poetes, dotze en total, amb música incorporada. Un llibre doncs per llegir i escoltar. Música i poesia, un excel·lent tàndem de suggerències especials. Al pròleg el filòleg i escriptor Enric Ribes i Marí escriu «Dotze poetes eviten el número 13 dels supersticiosos. Una superstició a la qual caldria no témer per la qualitat dels poemes de la mostra, al costat d’escriptors que ja tenen una llarga trajectòria, Iolanda Bonet, Toni Roca o Marià Torres, n’hi ha altres que ja despunten...» i cita els noms d’Eva Tur, Josep Joan i Marí, Neus Cardona Ribas, Isabel Beatriz Ceballos, Neus Costa Mayans, Maria Teresa Ferrer, Teresa Navarro Pastor...