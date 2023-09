Acaban los cien días de «gracia»

Todos los ayuntamientos de Ibiza y el Consell de Formentera cumplen ahora lo que se llama en política los cien días de gracia. Los alcaldes tomaron posesión el pasado 17 de junio. Se trata de una especie de moratoria tácita en la que los propios partidos políticos y los medios de comunicación acuerdan no lanzarse dardos salvajes entre ellos. Esta tradición, cada vez menos aplicada, no proviene de la transición democrática de este país, como algunos piensan, sino del ‘crack’ de 1929. Fue Roosevelt el que pidió entonces un poco de paz ante tanto desastre económico y social en su país que acabó en la llamada gran depresión, en pleno auge del capitalismo. Desde entonces, los partidos políticos han asumido esta especie de bula que conviene tanto a los que gobiernan como a los que se quedan en la oposición. Los primeros porque así se sitúan y toman contacto con la realidad administrativa y los segundos porque descansan mientras observan desde el banquillo. Es cierto que este plazo de tiempo es anacrónico, no pertenece ya al momento actual en el que la inmediatez de las noticias, comentarios y opiniones se suceden al minuto. Ahora los políticos de la oposición deben estar sacando punta al lápiz y los que gobiernan fijando defensas ante las previsibles andanadas.