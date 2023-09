Las sirenas del Museo Arqueológico

Hasta los diez u once años no descubrí que Tanit no era el exótico nombre de una compañera de tenis. Hasta mi primer contacto con el Museo Arqueològico de Ibiza no supe que aquel contundente nombre enraizaba en la isla desde tiempos inmemoriales, desde que los antiguos isleños veneraban el poder protector de una mujer de cabellos ensortijados a la que se llevaban, incluso, como compañera eterna de su viaje al más allá. Me venía a la cabeza aquella mañana al aire libre, rodeada por primera vez de restos y arqueólogos, hace unos días, al leer una nota de prensa en la que el museo invitaba a autóctonos y visitantes a compartir sus recuerdos entre Tanit, Bes, Baal, hipogeos,escarabeos, huevos de avestruz y lucernas. En aquella lejana preadolescencia no era consciente del cariño y la fascinación que, con los años y de la mano de este amado oficio, todo ello despertaría en mí. El museo (las personas que le dan vida, en realidad) es ese lugar mágico en el que me tienden hilos para que salga (o entre) del laberinto, me regalan fuego para iluminar y calentar las neuronas, me abren de par en par las puertas del inframundo, me ofrecen viajar en el tiempo, jugarme los sestercios en el casino, imaginarme con el collar de una patricia, luchar protegida por Resef... A veces, cuando paso por delante, tengo que atarme al mástil. Sus sirenas cantan muy fuerte.