Cosas de niño

En primer lugar, un mensaje de solidaridad a la comunidad marroquí asentada en Formentera, con el deseo de que ninguno de sus familiares en aquel país haya sufrido daños personales. No suelo escribir de fútbol (en las redes sociales y del Barça, sí) porque nunca se es ecuánime, ni objetivo. Cuando se hace, a no ser como tarea profesional, hay que hacerlo en frío, pasadas unas horas de los hechos para mejorar la perspectiva. En caliente suele convertirse en el lamento de los perdedores.

Por exigencias del guión es lunes, ni siquiera martes, pero lo que no podía es ser domingo después del partido y antes de comer, donde los daños colaterales de una acción bélica (como esta) pueden ser desastrosos. Ya sé que algunos piensan, como un exdirector general de RTVE en tiempos pretéritos que el fútbol es el opio del pueblo… Marx lo dijo, pero de otra religión. Coincidirán conmigo en que cada día mueve más voluntades y despierta pasiones, aunque algunas de baja estofa y de pésima educación. Viene a cuento porque en el intermedio del fútbol doméstico, en el campo del Formentera y camino del socorrido bar (sin alcohol) un niño (santa inocencia, pero no exento de razón y capacidad para ver lo ocurrido) le pregunta a su padre: ¿Por qué nos hacen esto? ¿Tan grave era? Se preguntarán. Pues sí… lo era y a modo gigantes de Manon, por lo menos. El trencilla de turno (árbitro en castellano cooficial) de horrible verde pistacho fosforito (será para que sus antepasados lo distingan desde el cielo redentor) señor Catalá Ferran del colegio catalán por más señas… había cometido dos errores de bulto según el 97% de los asistentes (hinchas del Formentera) además de otras decisiones injustas de quien debe repartir justicia por igual.

Los quejíos del público ante tamaña alteración del resultado superaron incluso la inocencia de un niño que no entendía cómo el ‘justiciero’ de sus aventuras se había convertido en diablo y en vez de ser héroe era simplemente el ‘villano’ de una mala película de serie C. No puedo relatarles cómo siguió la conversación padre-hijo… la cola, el agua a un precio poco razonable y conversaciones sobre lo que sucedía en el césped impidieron la continuidad de esta serie popular, que no de Netflix. Sin transcender en el tema, que se hubiera convertido en un lamento de mal perdedor, se debería reflexionar sobre la impericia de estos ‘tipos’ que, en su autoridad mal entendida, aplican la soberbia del ignorante (ni siquiera se sabe el reglamento) para castigar al de menos presupuesto… ¿serán cosas de Rubiales?