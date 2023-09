No te ilusiones demasiado con la vivienda

Entiendo que te ilusiones con el decreto habitacional del Govern. Sobre todo después de dos legislaturas de anuncios huecos y oficinas en que te podían ofrecer poco más que las condolencias. Muchos somos optimistas por naturaleza. También el alborozo de promotores inmobiliarios, constructoras y demás fauna del ramo, está hecho a su medida. Insumos no les faltarán (ahí están los explotadores de la cantera de s’Espartar afilándose las garras para herir uno de los pocos paisajes vírgenes de Ibiza). Ellos se darán un banquete, pero para ti pasarán años antes de que esta política cuaje en un abaratamiento de la vivienda compatible con tu sueldo, si es que lo hace y los nuevos pisos no se acaban convirtiendo, pese al precio tasado y las condiciones, en otro bien especulativo. Solo el anuncio del decreto ya ha provocado alzas de precios de locales, espada de Damocles para el agónico tejido comercial que articula nuestros barrios. Defiende el Govern que con sus planes no se consume territorio. ¿De verdad? Más densidad de población implica más agua, más luz, más servicios, más coches, más infraestructuras. ¿Carreteras, ‘parkings’...? Y, sobre todo, ¿en serio Ibiza, 571,6 kilómetros cuadrados y sequía, con depuradoras incapaces de absorber su mierda y 18.000 casas teóricamente vacías, necesita más ladrillo? ¿Qué futuro planean para ella? El problema de esta isla es la especulación, la codicia y el desvío de viviendas al mercado turístico y de segundas residencias. Justo lo que el decreto anunciado no ha tocado.