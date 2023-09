Del verano y la ciudad

Hay cosas que no cambian. Cuando tenía 8 años -y de eso hace ya 70, ¡qué barbaridad!-, al regresar a casa por la noche después de ver los fuegos artificiales del 8 de agosto, día de San Ciriaco, nos invadía la impresión de que el verano se nos iba y tenían los días contados las vacaciones. Es una percepción que todavía tengo. Una sensación parecida a la de la noche de los domingos al salir del cine, cuando se nos acababa la buena vida del fin de semana. La perspectiva del lunes era como la que tenemos ahora al dejar el verano. Después, septiembre era ya el epílogo del estiaje. Y lo sigue siendo. La única diferencia es que hoy se alarga el verano por el descontrol climático y esperamos de la misericordia de los dioses las primeras lluvias y las otoñales danzas de los estorninos sobre la ciudad.

Cambian, en cambio, para mal, cosas que no deberían cambiar. Hablo de la vida que mantenía, en los tiempos que recuerdo, la Marina en invierno. Ahora, dentro de sólo unos días, todo el barrio cerrará puertas, bajará persianas y quedará deshabitado. Un hecho incomprensible en una ciudad que tiene falta de viviendas, sin que por ello se haga nada por revertir la situación y recuperar un ámbito urbano que, entre el puerto y la Dalt Vila, ha sido tradicionalmente determinante. Ni tan siquiera se habla de ello.

El caso es que dejamos

atrás un verano de locos que es ya el de todos los años y nos encontramos con una ciudad desarticulada y olvidada en sus ámbitos más significativos, Dalt Vila, la Penya y la Marina. No hemos tenido un equipo de gobierno que haya sido capaz de reconducir la invertebrada situación urbana, a la que, no sé por qué, nos hemos acostumbrado. Me pregunto por qué nos pasa lo que nos pasa.