Credo marino

El mar guarda nuestros mejores sueños, pero también las peores pesadillas, algo que expresa a la perfección Herman Melville en su obra ‘Moby Dick’. Lo hace a través de Starbuck, el primer oficial al mando del ‘Pequod’, el barco que persigue a la ballena blanca. De entre todos los personajes de esta novela, Starbuck representa la cordura frente al constante delirio del capitán Ahab. Viene a ser un Sancho Panza del sentido común, pero mucho menos paciente y afectuoso con su ‘señor’.

El caso es que la contemplación de la dorada superficie marina desde el costado de una de las lanchas balleneras le arranca a Starbuck (por cierto, a este marino de ficción le debe su nombre la famosa cadena de cafeterías homónima, solo que añadiendo una ese al final) las siguientes palabras dirigidas al mar. Las pronuncia en voz baja, como una oración, tal como deberíamos hacer todos cuando le hablamos.

«¡Delicia insondable, como ningún amador vio jamás en los ojos de su joven esposa! No me hables de tus tiburones con varias filas de dientes, y sus maneras canibalescas y secuestradoras. Que la fe expulse a los hechos; que la fantasía expulse a la memoria: yo miro a lo hondo y creo».

No sé ustedes, mis pacientes lectores (¿en serio que hay alguien ahí?), pero a mí me pasa igual cada vez que contemplo el mar ibicenco, una de las parcelas marinas del Mediterráneo predilectas de Poseidón, tanto que si lloviera tierra durante cuarenta días y cuarenta noches se transmutaría en una especie de Noé y construiría un arca-acuario colosal para salvarla del aterramiento. Seguro que lo conseguiría. Pero si diluviara personas −pongamos turistas y residentes− sin parar desde un cielo aluminizado de aviones, dudo que lo lograra. Pues bien, tal cual en la realidad. El problema es que somos muchos los que queremos estar aquí, todos con idéntico derecho, aunque expresado en diferentes idiomas. Pero que quede claro: haber llegado antes no otorga fuero estamental alguno.

Sí, repito, una parcela marina el mar ibicenco favorita de Poseidón. Pero también de Google; ¿que acaso no recopilan todos información en este buscador para venirse aquí y disfrutarla, tal como acabo de decir? Pero las cosas se gastan −y hasta se rompen− si se usan por mareas humanas ávidas de consumir a la carrera y sin ánimo de reposición. Y malamente a menudo. ¿Se está gastando el litoral ibicenco o es que empieza a romperse?

Triste es observar aquí y allá nuestro mar regado de detergentes y verlo después hacer pie sobre lechos de residuos. Frente a las olas, una costa nublada de cemento en no pocos de sus tramos, por mucho que se pinte de blanco, empezando por mi casa, que también yo soy actor de todo esto.

«Yo miro a lo hondo y creo», dice Starbuck con emoción de creyente marino, mostrando una fe que es también la mía desde que el mar me bautizó de niño en mi primer baño en la playa, algo que jamás se olvida. Al contemplarlo en la isla cada mañana desde el kayak, llego siempre a la misma conclusión que nuestro protagonista: yo también creo con rotundidad en este mar a pesar de todo. Aquí no son los «tiburones con varias filas de dientes, y sus maneras canibalescas y secuestradoras» los que pueden espantarnos, sino la invasión de toda clase de plásticos a la deriva, el ruido infernal de las motos acuáticas en su degollina de olas, la contaminación por los vertidos residuales de los colectores, la saturación de embarcaciones velocísimas alterando el plácido compás de las aguas… Al final, lo que nos asusta es ver el resultado de nuestras acciones tan claramente perfiladas en la transparencia de la superficie marina. Nosotros somos el depredador.

Sin embargo, es tal la belleza de este mar ibicenco que trasciende victorioso a pesar de todo. Resucita cada mañana ante nuestros ojos alzándose envuelto de azules sobre los plásticos que le arrojamos. En su proeza quizá no busque sino incitarnos a imitarle, pero en nuestro caso resucitando de nosotros mismos. «Que la fe expulse a los hechos; que la fantasía expulse a la memoria». Es fácil hacerlo navegando en un kayak. Es por lo que me entristezco cada vez que desembarco y vuelvo a convertirme en un arrojador de plásticos.