La familia de saliva

Vuelvo de vacaciones relajadísima y ultramotivada, después de pasar unos días en Menorca con mi amiga la escritora Anna Manso. Os podría decir que es mi mejor amiga, pero esto suena como muy infantil. No sé si es porque soy soltera o porque no tengo hijos, pero considero a algunas de mis amistades vínculos reales de amor y compromiso. Y la palabra «mejor amiga» se me queda pequeña y nuestra amistad no es para nada monógama. Igual que la que tengo con mi compañera de piso. Después de cinco años de relación y de convivencia, ha decidido irse a vivir a casa de su novio. Muy normal y lógico, pero yo siento como si me hubieran arrancado un brazo. Sara es uno de mis vínculos más fuertes y una pieza muy importante dentro de mi familia de saliva. Me gusta esta expresión, ya que nunca he creído en el poder de la sangre.

Primero porque ya puedes compartir sangre que, si no hay cariño, amor y respeto, no hace falta forzar la relación ni que sea con tu madre. Y segundo, porque conozco a muchas familias que se adoran y que no comparten ni sangre ni genética. Al final, todo es mucho más simple. Te quiero, estoy bien a tu lado y nos cuidamos cuando nos necesitamos. Cuando construyes relaciones basadas en el interés o el miedo a estar solo, corres el enorme riesgo de quedarte realmente vacío. En cambio, igual que con las parejas de amor convencionales, si te encuentras a una persona que te quiere tal y como eres, te da aire, no te juzga y te respeta, no la sueltes. Aunque Sara ya no viva conmigo, sé que no me sentiré sola en casa cuando se marche. Porque la soledad nada tiene que ver con estar solo. Y eso lo sé muy bien, porque la soledad más grande que he sentido en mi vida la tuve de pequeña en la escuela. Estaba rodeada de niños, pero ninguno quería ser amigo mío. Supongo que de aquí me viene ese enorme amor que tengo a mi familia de saliva. Y no entiendo ni me parece justo que la sociedad solo valore las relaciones que crean vida o las que se divierten practicando sexo. Ya les gustaría a muchas parejas de casados tener cerca a mis amigas. Son lo mejor de mi vida. ¡Os adoro!