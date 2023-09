Nuestros cursos de colegio de verano no habrían sido los mismos sin el admirable trabajo hecho por los monitores, las monitoras y sus directoras durante esta temporada. Su compromiso y dedicación incansables han estado cruciales para el éxito de nuestras actividades dirigidas a los más pequeños de la casa. Sabemos que el verano no siempre ha sido fácil, con temperaturas elevadas y circunstancias imprevistas. Sin embargo, este grupo de profesionales ha demostrado una sorprendente y excepcional capacidad para ofrecer experiencias enriquecedoras a nuestros jóvenes. Han superado cada desafío con determinación y han conseguido que este verano sea inolvidable. La contribución de estos monitores y directoras no solo ha enriquecido la vida de nuestros jóvenes, sino que también ha fortalecido los lazos de nuestra comunidad. Han sido ejemplos inspiradores para nuestros hijos e hijas, ayudándolos a crecer y aprender en un ambiente seguro y divertido. En nombre de la concejalía de Deportes y Juventud del Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia, agradecemos sinceramente su esfuerzo y compromiso, y les animamos a continuar inspirando y educando a nuestras futuras generaciones.