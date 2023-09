Fusión, palabra mágica que encierra un compendio de nueva cocina basada en… la de otros países (la más conocida en estos lares es la japo-peruana de Gastón Acurio)… la tradicional convertida en vanguardia (de moda en estos momentos) se trata de combinar langosta, patatas y el huevo frito de final (refiriéndome al plato de referencia en las Pitiusas… por qué no harán lo mismo con un bullit de peix) dejándolo en una pizca de langosta, insustituible, una especie de parmentiere y la esencia de una yema de huevo payés. No crean que se trata de una chanza sobre este tipo de fusiones de ayer con hoy, ni un ejemplo de los «masterchef» de la tele. Partan de la base que soy un fan incondicional de esta cocina, sin olvidar las albóndigas de mi madre.

Esa y otras lindezas trasladadas a la mesa (18 en total) forman parte de un menú degustación con vinos ad hoc al que tuve la suerte, con pago final de la cuenta, a dos manos. Que no deja de ser un experimento donde dos chefs o equipos de cocina ofrecen lo mejor de sus creaciones a unos cuantos privilegiados (creo que fueron 20). Cuatro horas en las que la creatividad, la mezcla de sabores, la elaboración de texturas y un final de postres, rayando lo sublime… siempre dije que Clara (otra cosa sería publicidad) es de las mejores pasteleras que hay en este tipo de circuitos donde la excelencia se le supone, como al valor en el ejército. Para eso hay que trasladar al comensal todo aquello que contiene cada plato. Tengo que confesarles que en ocasiones se me escapan algunos condimentos que me suenan a «mandamientos de la ley de dios» traducidos al lenguaje críptico de algún jefe o jefa de sala… pero que en ese instante asintiendo a lo «experto» en lo desconocido, quedas de lujo ante unos comensales que ponen cara de póker para no mostrar la ignorancia común. La conversación siempre se reduce a si el ritmo es el adecuado, hay que procurar que la música acompañe en los entreactos, si al final el precio es el justo (suele ser elevado y eso duele). Porque cuando la cuenta llega a ciertas cifras y uno no está metido en «juerga», donde todo vale. El racionalismo hace que seas tacaño… normal amigo/a… la alegría del momento tiene su precio. En ese momento recuerdo unas palabras de Ferrán Adrià en las que hablaba de que cada plato, fruto de la imaginación, profesionalidad y experiencia del equipo no llegaba a 10 €. Entonces entendí que el arte es barato.