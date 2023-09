Investidura de Feijóo: què pot passar?

Fa uns dies, el rei Felip VI va sorprendre alguns (no pas qui escriu aquestes línies) que no coneixen prou les seues inclinacions polítiques proposant Alberto Núñez Feijóo com a candidat a la presidència del govern espanyol. Lògicament, la nominació podria sorprendre, perquè, pel que han manifestat públicament els líders de les diferents formacions polítiques, Feijóo no podrà formar govern. Comptant només amb el suport del PP, d’Unió del Poble Navarrès i de Coalició Canària (amb un representant cadascun) i de Vox (que el votarà de franc, segons han manifestat, en justa correspondència amb tot els regals que el PP ha fet a l’extrema dreta a nivell autonòmic i municipal), Feijóo no en té prou per ser investit president.

Sánchez, a hores d’ara, tampoc no en té prou, de manera manifesta. Però és l’únic que no ha rebut el rebuig de més de la meitat dels representants del Congrés dels diputats. A hores d’ara, idò, l’únic que és clar és que, dels dos candidats, Feijóo no té suports per ser escollit. I Sánchez no se sap. Qualsevol àrbitre «neutral», en aquestes circumstàncies, hauria escollit el candidat que tengués opcions. La neutralitat de l’interfecte, emperò, ja va quedar demostrada el 3 d’octubre de 2017, i ha continuat manifestant-se cada vegada que n’hi ha hagut l’ocasió. Atenció! En contra del que prescriu la Constitució espanyola, tan sacralitzada per alguns autoanomenats «constitucionalistes».

Certament, no tothom ha volgut parlar amb el Borbó. Han declinat de parlar-hi els representants de Junts per Catalunya, Esquerra Republicana de Catalunya i Bildu. Per tant, Felip VI sempre podria al·legar que no té ni peixetera idea de què pensen votar aquestes tres formacions polítiques, és a dir, la seua vintena de representants. Però, per poc que tengui algun assessor amb una mínima idea de política, hauria de saber que ni JxCAT ni ERC ni Bildu no tenen intenció -segons han manifestat- d’investir el líder del Partit Popular.

Núñez Feijóo i la Zarzuela -parlem-ne així, en genèric- tenen, emperò, diverses oportunitats de formar un govern de dreta més o manco extrema. Una d’elles, de la qual no s’ha parlat prou en els mitjans de comunicació, és procurar un nou «tamayazo», en aquest cas «patriòtic» (entengui’s nacionalista espanyol). Feijóo necessita quatre vots més d’aquells amb els quals ara mateix ja compta. Aquests quatre vots podrien sortir, per exemple, de diputats del Partit Socialista (o de Sumar) que considerassin que el futur d’Espanya no pot estar en mans d’independentistes catalans i d’altra gent de mal viure, que pensassin que Espanya no pot dependre del president Puigdemont, que posassin la seua idea d’Espanya (sempre nacionalista i unitària) per damunt de la seua ideologia, del seu partit. Això existeix? Alerta màxima! Podria existir. Els suposats diputats nacionalistes i esquerrans rebrien -imaginem-ho, tot fent política-ficció- una trucada reial implorant-los el seu sacrifici pel bé de la «pàtria», i ells s’hi plegarien. Amb quatre que canviassin el vot ja n’hi hauria prou.

Una altra opció és que Feijóo es jugui totes les seues possibilitats a la carta del Partit Nacionalista Basc. Els bascos democristians estan fets uns autèntics cracs, en això de negociar amb Espanya. Vegem, si no, les característiques de l’autonomia basca: concert econòmic, negociació directa amb l’Estat en bona part dels afers, gestió de la Seguretat Social, excepció cultural i un llarg etcètera així ho avalen. Què podria demanar el PNB per a Euskadi, a canvi de votar Feijóo? És difícil de dir, perquè allò que negociàs hauria de ser tan important com per rentar la mala imatge que suposaria, al País Basc, votar algú que també rep els vots de Vox (sense ni un sol diputat pel País Basc al Congrés). Haurien de ser unes concessions espectaculars. Relacions exteriors? Seleccions nacionals en tots els esports, competint amb Espanya? Exèrcit propi? La consideració formal d’Euskadi com a estat lliure associat? Hi insistesc: no som vident i no ho sé. Però hauria de ser tan visible com perquè, a les properes eleccions basques, ja a punt de caure, els nacionalistes bascos no passassin a votar en massa l’opció de Bildu, cosa que ja apunten com a possible algunes enquestes.

Feijóo també està obert a rebre els vots de Junts per Catalunya. Però JxCAT ja ha posat preu al seu vot: amnistia i exercici del dret d’autodeterminació. Aparentment, això fa impossible el seu vot. Però potser se’ls escapa que la independència de Catalunya seria molt més fàcil de negociar amb un govern de PP-Vox (que podria fer-la digerible a l’opinió pública castellana més nacionalista) que no amb un govern PSOE-Sumar (que serien atacats com a «antiespanyols»). Mirau per on!