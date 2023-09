La gran mentira del ocio

Descubro con estupefacción que 18 establecimientos de Ibiza se han presentado a los premios ‘The World’s 100 Best Club’, que reconocen a las mejores «discotecas» del mundo. El asombro no viene por el hecho de que las salas de fiestas ibicencas compitan por este tipo de galardones, que ya han ganado en innumerables ocasiones desde hace décadas, pues la calidad del sector del ocio local es sobradamente conocida y respetada internacionalmente, pese a generar una colección de efectos secundarios igualmente célebre. Lo que resulta inaudito es descubrir que, en una isla tan pequeña, con unas normas urbanísticas y ambientales tan férreas que a muchos ibicencos nos impiden abrir un negocio o construir una casa en nuestra propiedad, las discotecas hayan proliferado como champiñones y nosotros sin enterarnos.

Además de los 7 u 8 establecimientos de siempre, y no todos los más grandes e históricos están incluidos en estos premios, encontramos otros nuevos, que se nos han estado vendiendo como otra cosa porque, desde un punto de vista administrativo, jamás podrían sostenerse como discotecas. Ahora, sin embargo, estas empresas se quitan la careta, se dejan de disimulos y ya se autocalifican como tales. De lo contrario, no se presentarían a unos premios destinados a elegir a las mejores «discotecas» del mundo. A las administraciones locales, que hasta la fecha no han actuado con la contundencia requerida, ya no les queda otra que poner fin a esta colosal tomadura de pelo.

Me explico. Uno de los principales candidatos a estos premios es un alojamiento de Platja d’en Bossa que todos los días de la temporada ofrece espectáculos con djs internacionales y que concentra a más de 7.000 personas, la inmensa mayoría de ellas no alojadas en el establecimiento, dado que sus habitaciones solo tienen capacidad para unos pocos cientos. En cierta ocasión, cuando arreciaba la polémica, en un programa de televisión, le preguntaron a su propietario por dicho negocio. Éste, dando muestras de un cinismo a prueba de bombas, lo definió como «un hotel junto a la playa, que como casi todos los hoteles tiene autorización para ofrecer música».

Según dicho criterio, colocar a una orquesta en la terraza de la piscina para entretener a los huéspedes después de la cena viene a ser lo mismo que montar un berenjenal multitudinario diario, que genera docenas de millones de euros por temporada y que, por imitación, ha acabado transformando el modelo turístico y económico de la isla, reduciendo drásticamente la calidad de vida del ciudadano medio. Al menos, ahora lo tenemos claro. Este señor no tiene un hotel con autorización para poner música, como nos dijo, sino una discoteca que se vende como tal a través de todas sus vías promocionales.

Dicho negocio, aunque es el pionero, solo es uno más de un largo y chirriante listado que incluye a otros hoteles que funcionan como discotecas en la playa de s’Arenal, en el centro urbano de Sant Antoni y en es Cap Martinet. Y luego están los beach clubs, que hasta ahora pensábamos que eran restaurantes de playa y que, amparándose en la ley turística de 2012, ofrecen, al igual que los hoteles, una actividad complementaria de animación. Pues tampoco. El de es Jondal, varios de Platja d’en Bossa y alguno más, ya no cabe considerarlos como tales, pues gracias a estos premios ha quedado acreditado que todos ellos se consideran discotecas.

Seguro que muchos lectores recuerdan cuando, en los noventa, las salas de fiestas al aire libre fueron prohibidas y todas tuvieron que cubrirse y aislarse acústicamente para dejar de amargar la vida al vecindario. De la misma forma, unos años después se prohibieron los after hours, para evitar el mismo ciclo de fiesta sin fin que ahora se produce por el día y que tantas noticias genera en las páginas de sucesos. ¿Cómo es posible que hayan abierto y sigan plenamente operativas todas estas «discotecas», sin licencia de actividad y cuyos djs transmiten su música a ras de cielo, con montones de decibelios, pese a que eso se prohibió hace más de veinte años?

Pues ahí tenemos a esas 18 discotecas, más las que no han querido participar en estos premios y que también existen, incluido algún que otro agroturismo, que ya no dudan en calificarse como tales, sabedoras de que la Administración, con independencia de los colores políticos, no ha solucionado el desaguisado.

Y por el camino, playas tomadas por el ruido, vecindarios amargados otra vez y montones de turistas que antes venían a la isla en busca de tranquilidad, gastronomía, trato amable y autenticidad, y que ahora optan por otras latitudes a causa de esta omnipresencia infumable de un ocio que bien estaría en su justo equilibrio y que ahora, por exceso, fagocita toda la imagen que proyecta la isla hacia el exterior. Basta con ir al aeropuerto para comprobarlo.

