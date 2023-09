Pinares destrozados para edificar urbanizaciones de alto standing. Acantilados horadados por mansiones u hoteles «ecofriendly». Montañas cimentadas. Casas de campo reconvertidas en villas turísticas que llevan la fiesta hasta el último rincón de Ibiza. También te puede pasar a ti, aunque no vivas en una zona de ocio como yo. Calas como aparcamientos, saturadas de yates. Motores, ruido y vertidos al mar, no es tiempo para delfines. El cambio climático, una oportunidad de alargar la temporada, más negocio. La sequía, sed para la tierra, el olivo, los almendros... abundancia en piscinas y jardines tropicales. El agua es infinita para los que tienen dinero. Playas privatizadas por beach clubs. ¿Ses Salines? Esperpento de parque «protegido». Drogas, muertes, delincuencia... Nos vendieron el turismo de lujo como panacea frente a la masificación (mentira) y Santo Grial de la prosperidad, y nos ha traído especulación, desigualdad y miseria. Nunca como en los últimos años se han construido tantos casoplones para ricos, con un altísimo coste medioambiental, mientras los hijos de estas islas eran excluidos del acceso a la vivienda. Pero aún quieren más. «Muchas veces la ‘sensación’ de masificación se debe a unas carreteras que no están adaptadas a la temporada alta». (¿Las ampliamos?). «Nosotros defendemos suprimir la moratoria y volver a un crecimiento turístico moderado» (¿acaso se frenó?, me pregunto). A veces creo que no pararán hasta acabar de destrozar el auténtico lujo de esta pequeña isla, que son su mar cristalino y su paisaje. Y entonces nuestros ilustres visitantes se irán a tierras más vírgenes, porque eso es lo que les importa nuestra casa. Dicen que Ibiza es cara, pero lo que estamos vendiendo es impagable. Su futuro.