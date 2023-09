Un nuevo atropello, en este caso mortal, ha vuelto a poner bajo el foco el peligroso tramo de la carretera de Sant Antoni a su paso por Can Guillemó, Can Bonet y ses Païsses, un punto negro en el que se produce la fatal confluencia de varios factores: una carretera con dos carriles en cada sentido, más otros de incorporación a la vía; la velocidad está limitada a 80 kilómetros por hora pero se suele rebasar, y atraviesa un núcleo urbano con numerosas viviendas, bares, tiendas y negocios a ambos lados de la autovía. Un joven de 34 años murió atropellado por un taxi en la madrugada del jueves, cuando cruzaba la calzada por un lugar donde no hay paso peatonal, una imprudencia que lamentablemente le costó la vida.

Pero el problema no se limita a la temeridad puntual de un viandante. Los vecinos llevan años denunciando la peligrosidad de este tramo para los peatones, pues ya se han producido otros atropellos y accidentes, y exigen a la Dirección General de Tráfico (DGT) la instalación de un radar y, en caso de que descarte esa opción, que se considere travesía de zona urbana, tal y como ha solicitado el Ayuntamiento de Sant Antoni. De esta forma, el Consistorio asumiría la competencia en este tramo y podría colocar el radar y rebajar la velocidad máxima permitida a 50 kilómetros por hora, en lugar de los actuales 80. Sin embargo, bajar el límite de velocidad sin la existencia disuasoria de un radar que denuncie a los infractores se ha demostrado que no es eficaz, como se puede ver a la altura del semáforo instalado en Can Guillemó para que los peatones puedan cruzar la carretera, donde no se pueden superar los 50 kilómetros por hora y lo habitual es el incumplimiento sistemático por parte de los conductores. En ese mismo lugar, en enero, un chico de 16 años fue atropellado cuando cruzaba por el paso del semáforo; el conductor que le arrolló circulaba con una tasa de alcoholemia constitutiva de un delito contra la seguridad vial. Resulta incomprensible el silencio de la DGT y su falta de diligencia a la hora de aportar soluciones. Su tardanza en reaccionar mantiene una situación muy peligrosa que pone en riesgo la integridad física de los peatones que deben cruzar la carretera. Porque no sólo los vecinos exigen la instalación de un radar, también lo han solicitado el Consell de Ibiza y el Ayuntamiento de Sant Antoni, sin que el organismo estatal ni siquiera les haya respondido. El Consell estudia la posibilidad de construir dos pasarelas peatonales, pero la tramitación será larga, pues implicará expropiaciones, lo que obliga a buscar otras soluciones más rápidas y efectivas, como las que se han solicitado. Es paradójico que la DGT se gaste cada año un dineral en campañas publicitarias sobre seguridad vial y sin embargo no sea diligente para paliar el riesgo en un punto negro que se ha cobrado ya demasiadas víctimas. Colocar un radar no parece que sea tan complicado. Pero visto lo visto, y ante la pasividad de este organismo estatal, el Consell y el Ayuntamiento deben buscar la forma de aplicar un plan B, tal y como avanzó la primera teniente de alcalde, Neus Mateu, en el último pleno: que el tramo que atraviesa Can Bonet sea de competencia municipal y sea el Ayuntamiento el que pueda instalar el radar y reducir de 80 a 50 kilómetros por hora el límite de velocidad, tal y como piden los vecinos, puesto que en una zona urbana con tanto trasiego de personas es la única forma de garantizar la seguridad y minimizar los riesgos. Al inevitable aumento de la peligrosidad de las carreteras pitiusas en verano debido al considerable incremento del parque móvil y a las circunstancias asociadas a un lugar turístico y con gran oferta de ocio (tanto nocturna como diurna), donde muchos conductores se ponen irresponsablemente al volante habiendo consumido alcohol y drogas, y otros circulan de manera temeraria, se suman en el caso del tramo de Can Bonet las características descritas, que lo convierten en una zona extremadamente peligrosa para los peatones. Por tanto, es obligación de las instituciones, comenzando por la DGT, pero ante su inoperancia, también del Consell y el Ayuntamiento, aplicar las medidas necesarias para reducir el riesgo y evitar más víctimas. No deberían esperar a la próxima. DIARIO DE IBIZA