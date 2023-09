Sin medios para controlar la costa

Balears ya es responsable de su costa. Hasta ahora, lo que pasaba en los 210 kilómetros de litoral de Eivissa y los 69 de Formentera era tratado y discutido en Madrid, que presume de tener una playa en el Manzanares y que está a más de 310 kilómetros del mar. El nuevo Ejecutivo balear no ha tardado en criticar cómo han llegado las competencias en Costas: «Se transfieren los problemas, pero no los medios económicos para solucionarlos, que son muy pobres, ni los medios personales». Son palabras del conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente. Deprime y asusta, sobre todo porque la costa pitiusa está preñada de ilegalidades, grandes y pequeñas; una piscina aquí, unas escaleras de acceso al mar y un solárium por allá, listillos gestionando boyas ilegales o concesiones de motos acuáticas que no existen... Y qué decir de los espacios protegidos. Los agentes de medio ambiente han levantado ahora, años después de que se denunciaran, las primeras actas de sanción por excursiones turísticas al islote de s’Espalmador, que aunque privado (el Govern perdió una oportunidad única de comprarlo) está protegido e incluido en el Parque Natural de ses Salines. Es un buen comienzo pero me temo que la impresión del conseller no augura nada bueno. Ojalá me equivoque...