‘World Cleanup Day’

Somos adanes, desastrados, guarros, sucios, incivilizados. ¿Por qué, si no es así, tenemos que celebrar todos los años, en todo el planeta, el ‘Día Mundial de la Limpieza’? Este 2023 será el 23 de septiembre, cuarto sábado del mes. Una fecha que nos viene al pelo después de un verano que nos dejará la isla, para variar, hecha unos zorros. Cada dos por tres, en estas páginas tenemos noticia de la santa rutina que siguen algunos ecologistas y voluntariosos vecinos que se reúnen periódicamente para recoger las basuras que deja la incivilidad de otros, botellas, envases de cartón y plástico, latas vacías, cordajes, hierros y lo que ya queda fuera de medida, cuadros de bicicletas, colchones, electrodomésticos, muebles desahuciados y vehículos abandonados que, a base de sacarles piezas reutilizables, se quedan en su esqueleto, pura chapa.

En los arcenes de caminos y carreteras, en los bajos de sa Penya, en los entornos de las playas, en los bosques y, por supuesto, también en los fondos de nuestros litorales, acumulamos toneladas de mierda.

Es un cuadro que se repite desde hace años, que a corto plazo puede que no tenga fácil solución, pero que agradeciendo los ‘barridos’ de los voluntarios, algo habrá que hacer. Entre otras cosas, porque no todos los destinos turísticos tienen la basura que aquí acumulamos.

No sé si los equipos de limpieza en otras geografías son más eficaces o si las sanciones que imponen por ensuciar levantan ampollas. Lo que tengo claro es que el problema no está, como a veces se dice, en las escuelas. Las más de las veces, los niños nos dan lecciones de civismo a los mayores. La cosa está en los que estamos ya creciditos. Y no es sólo cosa de gamberros.

Sucede que la basura genera basura. Cuesta ensuciar lo que está limpio, pero somos menos cuidadosos si nos vemos rodeados de basura. ¿Para qué esforzarnos en cuidar lo que, hagamos lo que hagamos, está siempre sucio? ¿Por qué vamos a ser estrictos cuando no encontramos papeleras y, cuando las hay, no se vacían? ¿Por qué no se limpia? ¿Por qué no se multa? ¿Hay alguien ahí?