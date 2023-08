Valencià: ara es desperten?

L’aritmètica parlamentària permet que es facin avanços (sovent inesperats) en determinades circumstàncies. La negociació entre el PSOE i Junts per Catalunya (o, si ho volem nominar amb antroponímics, entre Sánchez i Puigdemont) ha portat a l’acceptació de l’ús del català, del basc i del gallec al Congrés dels diputats, i a la petició formal per part de l’Estat espanyol que aquestes tres llengües oficials ho siguin també a la Unió Europea. Abans es veu que el reglament de l’anomenada cambra baixa feia impossible que s’hi fes servir el català, i de sobte, vejats miracle!, resulta que no hi ha cap impediment, que no hi ha cap problema.

Contràriament al que es va dient, tampoc no n’hi ha d’haver a nivell europeu, perquè, fins ara, no hi ha hagut cap llengua que, demanant-ho de bon de veres un estat membre, no hagi estat oficial de la UE. El problema era que fins ara, malgrat tot el que s’havia dit públicament, el Regne d’Espanya no havia demanat mai l’oficialitat del català (ni del basc, ni del gallec) a les institucions europees. Pel que fa al gallec, fa anys que no hi ha cap problema. Al Parlament, he conegut parlamentaris que parlaven gallec sense cap problema, perquè ja se n’encarregava de traduir-los la cabina del portuguès. Quant al basc i al català, ja és tot un altre cantar. Si el maltès, el letó, l’estonià o el gaèlic són oficials de la Unió Europea, en principi, no hi ha d’haver cap problema perquè ho sigui el català. I, normalment, quan un estat membre demana l’oficialitat d’una llengua, tots els altres estats s’hi avenen. Si realment ho demana, i no se’n busca algun altre perquè hi posi impediments. Per tant, si Espanya ho vol, el català serà oficial a Europa. És així de senzill.

Ara bé, és possible que l’esquerra espanyola no tengui un especial entusiasme en l’ús de les diferents llengües a les institucions espanyoles o a les europees, avesats com estan al monolingüisme, en el qual se senten tan extraordinàriament còmodes. En qualsevol cas, emperò, JxCAT va posar-ho com a condició perquè na Francina Armengol fos investida com a presidenta del Congrés dels diputats. L’objectiu s’aconsegueix després d’una negociació intel·ligent.

I, tornatz a veure miracle!, resulta que el blaverisme valencià es despenja dient que, a les llengües esmentades s’hi ha d’afegir el valencià. No confonguem el blaverisme amb la petició de Ximo Puig, expresident de la Generalitat Valenciana, que demana la incorporació del terme. Que es digui català o català/valencià, per a un servidor, no marca una gran diferència. Posant una barra entre els dos termes es deixa ben clar que els dos fan referència a la mateixa llengua (que compta, estatutàriament, amb dues denominacions diferents). En parlar dels blavers, em referesc, com supòs que ja s’haurà pogut entendre, a PP i a Vox.

La primera idea que em va venir al cap en veure la seua proposta va ser: i ara, es desperten? Per què el PP no va demanar la incorporació del valencià al Congrés fa quinze anys, o fa deu anys, o en fa cinc? Per què, justament, ara? I, en relació a Vox, fa com a mínim vuit anys que podrien estar pledejant perquè es pugui parlar en valencià al Congrés dels diputats? Ara, ho demanen? La segona pregunta també resulta, des del meu punt de vista, elemental. Quants diputats del PP i de Vox parlaran en la variant valenciana de la nostra llengua, al Congrés dels diputats? Si la majoria d’ells (o tots) només parlen en espanyol, posem per cas, a les Corts Valencianes!! La seua petició podria tenir legitimitat (i credibilitat) si portassin anys intentant parlar valencià al Congrés, si n’haguessin fet múltiples peticions públiques, si fessin servir el valencià amb tota normalitat a les Corts o a l’ajuntament de València o al d’Alacant, si fessin les seues publicacions en valencià, si treballassin per una escola valenciana, si haguessin promogut diaris, revistes, ràdios i televisions en valencià, si escrivissin habitualment en valencià, si el parlassin als seus fills... Si no fan tot això, quina credibilitat tenen? Quina coherència hi ha, en la seua petició?

Dit això, no crec que hàgim de tenir por d’una doble denominació tipus català/valencià. De fet, hi ha una llengua cooficial, al Regne d’Espanya, que gaudeix des de fa anys i panys d’aquesta doble denominació. Em referesc, per descomptat a la llengua cooficial anomenada castellà/espanyol. Se li diu de les dues maneres, i no passa res.

La qüestió -ja ho anirem veient- no és tant com li diguem a la llengua com l’ús que se’n faci. Ocorre, emperò, que, segons ens mostra l’experiència, els que pledegen pel terme no solen pledejar tant per l’ús. I, com diu la saviesa popular, qui té la coua de palla, de seguida s’encén.