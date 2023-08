De nuestro puzle púnico

Tener dentro de la ciudad la necrópolis púnica del Puig des Molins , museo incluido, hoy Patrimonio de la Humanidad, es un activo y un lujo que no apreciamos en lo que vale. Sorprende descubrir el desconocimiento que de tan extraordinario legado tenemos a pie de calle. Me pregunto si tiene la publicidad institucional que merece. El Museo mantiene un buen número de iniciativas, un extenso y meritorio programa de actividades que inciden sobre todo en las escuelas, pero no existe publicidad en las calles ni en los hoteles, que sí la tienen de las discotecas. También se echa en falta en librerías una Guía del Museo actualizada, siendo que la que se hizo en su momento está desfasada. Y alguna otra vez he comentado que nos juega a la contra, por reductivo, que el Museo nos hable casi exclusivamente de la muerte, cosa lógica por su ubicación en una necrópolis, pero sin tener en cuenta que lo que vemos en los enterramientos y en las vitrinas son utensilios de uso cotidiano, anzuelos, candiles, vasos, jarras, navajas de afeitar y herramientas, objetos que nos hablan de la vida.

Y otro problema de nuestra arqueología, más grave en mi opinión, es su fragmentación expositiva. Mientras el Museo del Puig des Molins y su Necrópolis son de gestión estatal, los yacimientos rurales depeden del Govern y del Consell Insular. Y aunque la relación entre ambos estamentos sea correcta, cada cuál va a lo suyo. Un problema no menor. Porque la Ibiza púnica es una y debería tener una presentación única, inclusiva, integral. No basta visitar por un lado sa Caleta y es Culleram y por otro el Museo. Lo que necesitamos a pie de calle y quienes nos visitan es una visión totalizadora que relacione todos los yacimientos. La isla tiene una enorme riqueza en vestigios de habitación, industrias, cultivos, necrópolis, alfares, etc. Son piezas de un puzle fascinante que sólo el especialista puede ofrecernos de forma unitaria y global. Necesitamos que se unifiquen criterios, acciones y explicaciones, para que podamos tener una visión totalizadora, con todas las piezas del puzle colocadas de manera que el paisaje púnico pueda entenderse y valorarse en su globalidad.