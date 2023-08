¿Empoderamiento ensombrecido o reforzado de la mujer?

No solo es «inaceptable», como dice el ministro Iceta. Es invadir un espacio íntimo que nadie debe violentar sin el consentimiento de la otra persona, sea mujer u hombre. Una forma de acoso en toda regla, sexual en este caso, que no se puede normalizar ni defender. No se debe mirar a otra parte o echar balones fuera, nunca mejor dicho.

Lo del presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, es inasumible. No es que deban rechazarlo solamente las mujeres, sino los hombres que respeten al género femenino, cosa que no ha hecho el caballero con machismo en los genes, por muy cariñoso que sea y por mucho que diga lo contrario. Hasta se permitió el lujo de insultar a quienes rechazan esa actitud de príncipe azul obsoleto y subido en un caballo de cartón. Ha pedido disculpas, sí, con la boca pequeña.

No le resultó suficiente abrazar levantando a las campeonas del mundo… El señorito quiso más. Beso prolongado en los labios de Jenni Hermoso. Podía haber sido otra. A ella, inicialmente, no le gustó y lo dijo. Después se convirtió en «un gesto de amistad y gratitud». Ni la luz verde puede dar pie a semejante proeza en un acto de esta clase. Un abuso de poder. No podemos consentir algunas conductas ni frivolizar. No es maltrato, no. Es actuar arbitrariamente y dejarse llevar por impulsos que pretenden tutelar a la mujer. Un paso atrás tras dar nuestra sociedad brincos hacia delante. Aun así, en el fondo, el suceso es un favor al feminismo porque sale reforzado. El santo Rubiales, que no ha roto jamás un plato pese a ciertas polémicas del ente federativo, acapara el foco de atención y en parte se lo ha quitado a las heroínas de la pelota, que son las primeras que no deben permitir estas cuestiones bajo ningún concepto. ¿Esta es la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres? La batalla sigue. Y no hay noticias de dimisión o destitución. Naturalmente, la prensa internacional se ha posicionado en contra de la frívola hazaña de Rubiales, quien ha tardado en sonrojarse.

La ultraderecha cree que coser un botón empodera mucho a una mujer. Lo cierto es que ellas siguen avanzando en distintas direcciones, a pesar de que han sido las grandes olvidadas en todos los campos. Historia, literatura, arte o ciencia. Los obstáculos para poder desarrollar sus intereses y capacidades fueron siempre pródigos, a lo que se suma la falta de reconocimiento y su rol secundario. Fundamental, eso sí.

Frente a esa circunstancia, el movimiento feminista ha ido concienciando sobre la lucha y la defensa de los derechos de las mujeres. El papel de la mujer a lo largo de la historia ha ido trascendiendo más allá de los moldes que tradicionalmente se habían impuesto en el ámbito social, laboral, económico, cultural y familiar.

No obstante, la realidad demuestra, incluso en los países occidentales, que la mujer continúa enfrentándose a situaciones de discriminación de las que la sociedad es cada día más consciente. O debería serlo. Los éxitos son notables, pero el camino no termina. Tenemos un buen ejemplo con la victoria futbolística de la Roja, consecuencia del trabajo diario de estas jugadoras que muestran la ruta a otras jóvenes no solo en lo relativo al balón. Según afirma el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, «el siglo XXI es el de las mujeres». Ahora bien, es preciso erradicar la violencia de género que causa estragos con sus crímenes machistas. Por todo ello no es posible cruzarse de brazos ante posturas, inofensivas aparentemente, como la del «simpático» Luis Rubiales. Insultó a los que no le rinden pleitesía, sin darse cuenta de que lo que ha dicho a los demás es lo que él demuestra ser. Es un irresponsable que debería irse. Imaginen a una dirigente dándose un pico con algún futbolista victorioso…

Salvando las distancias, recordarán el morreo de Iker Casillas a Sara Carbonero durante una entrevista después del triunfo español en la Copa del Mundo de Fútbol de Sudáfrica en 2010. Ambos tenían una relación sentimental, aunque tampoco fue correcto lanzarse de ese modo, delante de una cámara de televisión. ¿Recuerdan el episodio con Aznar, en 2006, metiéndole a una periodista un bolígrafo en el escote?

El ADN del machismo, en mayor o menor medida, aflora en cualquier lugar, y los derechos de la mujer quedan ensombrecidos y cuestionados. Sin embargo, el triunfo marca un antes y un después. El despliegue del fútbol femenino, en el que también ha puesto su grano de arena el presidente de la Federación, es imparable. En el balompié masculino está casi todo inventado. En el de la mujeres no. Esta evolución personal y colectiva es un símbolo e influye favorablemente en todos los espacios sociales.