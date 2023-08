Las autocaravanas de la pobreza

Las autocaravanas, vehículos asociados al ocio y el disfrute, a los viajes y la vida nómada, se han convertido en el símbolo de la pobreza en la isla. Basta con pasarse por sa Joveria o cualquier otro punto caliente de autocaravanas de Ibiza para constatar este hecho. A los que no frecuenten estas zonas, les insto a que vayan y vean, que no se queden en los titulares, sobre todo a los que puedan hacer algo para cambiar esta situación, no hablo de políticos sólo, hablo de los multipropietarios, los ‘grandes tenedores’ o cualquier persona con sensibilidad que quiera ver qué está pasando en la isla. Sa Joveria es un descampado polvoriento con basuras a los márgenes de los aparcamientos. No hay apenas sombra y el sol atiza con fuerza en verano. Imagino que el calor aprieta estos días en estas casas de cuatro ruedas, donde viven incluso familias con niños, trabajadores que no pueden pagar un alquiler en Ibiza. El aparcamiento del centro de salud de Santa Eulària también acoge a personas que duermen en el coche, sin posibilidades siquiera de adquirir una caravana. Existen colchones a la sombra pegados a árboles donde la gente pasa la noche. El turismo debería generar riqueza, pero en los últimos años parece haberse invertido la ecuación, especialmente en Ibiza.