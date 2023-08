Te va a felicitar Rubiales...

Campeones del Mundo por segunda vez. La selección española de fútbol ha tocado de nuevo el cielo pero no me puedo quitar de la cabeza la imagen del presidente de la RFEF, Luis Rubiales, tocándose los genitales durante la celebración. Rodeado de las jugadoras y a escasos metros de la Reina Letizia, el máximo responsable del fútbol patrio, que es como decir de la misma patria, no tiene mejor ocurrencia que regalar ese detallazo a las cámaras. Y si en algún momento pensó que nadie le grabaría, eso significa que lo que se agarró fue el cerebro; tamaña capacidad de raciocinio nos gasta el muchacho. La segunda imagen que tengo grabada a fuego (no vi el partido a pesar de que soy muy futbolero y de la ilusión que tenía, que luego acabó de machacar esa tarde dominical Novak Djokovic doblegando a Alcaraz) es, cómo no, la del beso. ¿Qué necesidad había? ¿Es tu pareja, te ha dado permiso, es familiar? Resulta que eres su jefe y que esas demostraciones de afecto nada tienen que ver con una relación laboral. Y encima te cuesta reconocerlo y más todavía disculparte. No sé qué hace todavía en el cargo. Si no es capaz de irse deberían echarle. No vaya a ser que se agarre de nuevo los machos y tenga otra luminosa ocurrencia. Adiós al hombre del saco, llega la felicitación de Rubiales...