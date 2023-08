Últimamente cada vez que leo una noticia pienso en que ya la he leído antes. Pasa a menudo con los veranos de las islas. Es como si ya no pasara nada original. Arde y se hunde un yate frente a la costa de Formentera ¿otra vez? Detienen a un tío conduciendo a 150 kilómetros por hora por la ciudad ¿no había pasado ya? Un joven se cae por un balcón de un hotel mientras intentaba pasar a otro. La policía encuentra drogas en otro lugar más o menos escondido... Roban la villa en la que se aloja el famoso o famosete de turno -perdón, aquí sí que ha habido un hecho destacable, a unos además de las joyas y el dinero les robaron tres barras de pan, supongo que para compensar el esfuerzo del asalto con unos bocatas-. Y no solo ocurre con las noticias de sucesos. Siempre hay comerciantes y hosteleros de diferentes zonas turísticas que se quejan por la marcha de la temporada -la temporada nunca marcha a gusto de todos- y vertidos que obligan a cerrar playas o que atufan el puerto y un montón de taxis piratas rodando por las carreteras. Parece, no que todos los veranos se parezcan mucho, sino que todos los veranos insulares son el mismo verano: el verano de la marmota.