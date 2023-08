Vivir en los márgenes de la ciudad

Quienes están en el centro suelen acaparar los focos. Son los que salen en las fotos y cuando hablan siempre tienen un micrófono cerca. Los que se quedan en los márgenes, en cambio, no reciben tanta atención e, incluso, nos olvidamos de su existencia. Ayer se publicó en este Diario la historia de unas personas que viven en los márgenes de la ciudad, ya que están a escasos metros del límite del municipio. Los vecinos de la calle Mestre Joaquim Gadea, en la parte de Vila del polígono de Can Bufí, son invisibles. ¿Quiénes de ustedes han paseado por esta calle? Si no son trabajadores del polígono, seguro que nadie. Estos vecinos llevan un año reclamando al Ayuntamiento que limpie su calle y que les ponga un contenedor de basura. Supongo que si vivieran en el Eixample, en es Pratet o en Isidor Macabich, sus voces habrían sido atendidas. No sé por qué motivos el anterior equipo de gobierno ignoró sus justas reclamaciones. No sé cómo se ganan unas elecciones municipales, pero sí cómo se pierden. Ahora, el nuevo equipo de gobierno tiene una oportunidad magnífica para demostrar que, en esta ciudad, nadie es más ni menos que nadie, y que es importante que haya planes de choque para adecentar las zonas turísticas, pero que los servicios de limpieza tienen que pasar por todos los barrios sin distinción.