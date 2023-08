No va entrar per un vel

He llegit aquests dies arguments la mar de curiosos en defensa dels vigilants que van impedir l’accés a una piscina de dos nens i una mare, perquè aquesta duia vel. Hi ha qui sosté que la pobra dona no pot usar vel perquè ha «d’adaptar-se» als costums del país d’acolliment, segons sembla ja no n’hi ha prou de respectar aquests costums, ara cal seguir-los. És a dir, que si anem a Anglaterra haurem de beure cervesa tèbia i als Estats Units portar una arma a la guantera. Això dels costums «d’aquí» és una cosa que em té intrigat, i això que sóc d’aquí. Fins on jo sé, aquí hi ha qui té per costum esmorzar un croissant, qui li agrada tenir sexe de pagament i qui fa la migdiada cada tarda, entre molts altres costums de tota mena, gairebé tants com culs. Quin és el costum «d’aquí»? Tots aquests, i tots els han de seguir els estrangers de bé? No ho tindran fàcil per a adaptar-se, no.

Tanmateix, el meu argument favorit és el dels qui troben que va estar bé impedir-li entrar perquè el vel «és un signe de submissió» (als homes o a la religió, en això no hi ha consens). O sigui, que va ser pel seu bé. És igual que la bona dona cregués dur el vel pels seus costums o les seves creences, els vigilants, sempre alerta, van detectar ràpidament que era una pobra oprimida i van sortir en la seva ajuda. -Aquí amb vel no pots entrar, que això és un signe de submissió, burra. Au, vés-te’n cap a casa, a veure si així aprens a no ser tan submisa. La molt desagraïda encara va denunciar als guàrdies, que no feien més que ajudar-la a alliberar-se del jou opressor. Els amables vigilants no són cap excepció, últimament veig molta gent «d’aquí» preocupada per la situació de les dones àrabs, per això volen impedir-los que usin el vel. Pel seu bé, naturalment, a veure si aprenen a no ser submises, que mira que els costa entendre que viuen oprimides, les molt malparides. -És que jo faig servir el vel perquè en la meva cultura ens tapem el cabell. I a més sóc creient. -Tu no saps res, mora, tu ets una oprimida i ara mateix et treus el vel perquè ho dic jo, que procuro pel teu alliberament. És que entre els nostres costums hi ha també el de procurar sempre pel benestar dels immigrants.