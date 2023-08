Vox, assassinar el català

Aquesta és sense dubte una de les consignes principals -altres enviar a la misèria i a la merda Espanya- d’un partit miserable anomenat Vox i alguns dels seus amics ubicats a la dreta conservadora, esfondrar, assassinar la llengua catalana, una llengua que li produeix arcades i vòmits de manera múltiple i fer-ho possible per tot arreu. És el propòsit principal, exterminar, depurar una llengua que en precari intenta, de vegades desesperadament, sobreviure en mig d’una pressió contínua de la dreta madrilenya, la pitjor, la més bruta de tota Europa. Ara que tenen poder i influència al govern balear posen en marxa un poderosíssim míssil terra/aire d’origen rus sota el nom d’Oficina de Llibertat Lingüística. Maniobra de propaganda política a l’estil Goebbels a l’Alemanya nazi anys trenta. Tal qual. Aquesta oficina, segons informa des de Palma el periodista Andrés Martínez, «es una de las exigencias de Vox en el acuerdo firmado por el Partido Popular para la investidura de Marga Prohens...». I fidels al pacte signat aquesta mena de neofalangisme postmodern inicia les seves primeres passes. Són genteta que té les ¿idees? clares i lluminoses. Per exemple, «restablecer la normalidad en el uso del castellano de forma libre y garantizada en esta comunidad autónoma, que es la lengua común de todos los españoles y que ha sido discriminada durante los últimos años, para defender la libertad de uso y opción lingüística y fomentar la protección tanto del castellano como del catalán y las modalidades lingüistas de las distintas islas». Traducció: defensa absoluta de la llegua castellana i la catalana a prendre pel cul, a fer la mar. I encara més, veus notables del PSOE hi podrien estar d’acord amb Vox. Mirin Extremadura, mirin Castella i Lleó, mirin Aragó. Però no cal preocupar-se massa, ara és estiu i agost, temps de vacances. Lloat sigui Déu.