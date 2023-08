La Ibiza del lujo: un estrangulamiento turístico y social

El político, filósofo y sacerdote italiano Vincenzo Gioberti escribió en el siglo XIX la definición más acertada del lujo: “Todo aquello que debe considerarse superfluo para la felicidad del hombre”. Bajo su punto de vista, el lujo es algo accesorio e innecesario, a lo que podemos añadir que, cuando se produce en exceso, también resulta perjudicial. Observemos, por ejemplo, los graves desequilibrios que produce en nuestra querida isla.

Ibiza se hizo un nombre en base a unos valores que la actual moda del lujo destruye: la multiculturalidad, la convivencia y la igualdad. En los años dorados en que el turismo se expandió, salvando de la miseria y el ostracismo a una ciudadanía que permanecía anclada a una forma de vida casi medieval, la tolerancia y la igualdad se convirtieron en nuestras mayores virtudes. En Ibiza, el rico y el pobre, el urbanita y el campesino, el hippy y el aristócrata compartían barra, mesa y mantel, enriqueciéndose el uno al otro con el intercambio de experiencias y el goce de las bellezas inconmensurables que ofrecía el territorio.

Este lujo mal entendido y superfluo, que se propaga como una plaga, tergiversa por completo la naturaleza ibicenca y destruye esa mística que nos convirtió en un lugar único y nos catapultó como destino turístico. Lo más triste es que este proceso se desarrolla exclusivamente para el enriquecimiento de unos pocos privilegiados, que juegan al monopoly isleño con las cartas amañadas, al tiempo que provocan el progresivo empobrecimiento de la mayoría.

Todas las estadísticas refrendan que en la Ibiza de hoy se vive mucho peor que hace veinte o treinta años. La culpa, obviamente, hay que adjudicársela a los sectores empresariales que han transformado el modelo turístico sin consensuarlo con nadie, abusando del poder acumulado y manipulando leyes y ordenanzas a su conveniencia. Pero también a los políticos apoltronados que se lo han permitido.

Las consecuencias del exceso de hoteles de lujo y alojamientos solo para adultos ya las tenemos en numerosas zonas turísticas de la isla, donde hosteleros y comerciantes ya se definen como víctimas de un sector hotelero que maniobra usando la excusa del lujo para retener a sus huéspedes las 24 horas y atraer también a muchos miles de externos, arruinando a la oferta complementaria.

El turismo de lujo provoca innumerables impactos y se apropia de los bienes más sustanciales de la isla: las ubicaciones privilegiadas en el litoral y en los centros urbanos, sobrecargando equipamientos e infraestructuras. Esta dinámica, lógicamente, provoca la degradación del paisaje y el medio ambiente. Dicho sector, asimismo, desestabiliza gravemente el mercado laboral de la isla, afectado por la falta de profesionales. Los hoteles de lujo necesitan un plus de empleados, que quitan al resto de la hostelería porque ellos, con sus tarifas, pueden ofrecer unos incentivos que el resto no puede asumir. Al final, el lujo provoca un encarecimiento generalizado de todos los bienes, incluidos los de primera necesidad, como la vivienda, que se ha magnificado hasta tal extremo que funcionarios, técnicos de la Administración, maestros y médicos no encuentran respuesta a sus necesidades básicas. Se ha sumido a parte de la población en una provisionalidad eterna.

Aprovechando el vacío creado por la falta de regulación, han irrumpido nuevos productos asociados al lujo, como el hotel discoteca, que es de pago y está mayoritariamente destinado a clientes no alojados, a los que se ofrecen eventos diurnos de música de baile, con djs internacionales como reclamo, que escapan a la regulación obligatoria que sí afronta el ocio nocturno. Esta actividad supuestamente complementaria, supera ampliamente a la principal, el alojamiento, ocasionando, además, unos desplazamientos de la masa turística que inciden en un desequilibrio que afecta a toda la isla.

De esta forma, el hotel discoteca, que ya se ha expandido a distintas zonas turísticas, se constituye como un fenómeno desintegrador y rompedor de la escala de valores y el orden social, anticipándose para facturar los primeros y con el colectivo denominado Ocio de Ibiza como ariete desestabilizador. Semejante coyuntura se ha producido únicamente por la ambición desmesurada de un lobby en la cúspide de la industria hotelera, que, en connivencia con el poder establecido, ha desnaturalizado el mercado hasta el delirio.

Utilizar la música con horarios y aforos desregulados crea, asimismo, un fenómeno aglutinador de ingentes masas de público en los hoteles, que, desde primera hora, en un incomprensible ‘non stop’ que se había corregido en el pasado con la ilegalización de los ‘after hours’, se traduce en el consumo sin descanso de alcohol, drogas y emociones a borbotones, con la música como argumento y excusa. El gallo, en definitiva, come primero, domina el gallinero y luego, de manera cínica y grosera, nos dice que eso es lo que más nos conviene.

Esta situación irregular y nefasta se produce porque en Ibiza cada ayuntamiento funciona como un reino de taifas y el Consell Insular no ejerce su competencia reguladora para poner orden y concierto. El resultado es que hemos sobrepasado los límites turísticos que Ibiza puede soportar: masificación y decadencia del medio ambiente y la convivencia, además de unos precios abusivos que solamente anticipan un descalabro general. Lo decía la famosa revista Paris-Match el pasado julio: la carestía de Ibiza ya supera a la de la Costa Azul. ¿Alguien cree que este vínculo inexorable con el lujo puede producir algún beneficio para el conjunto de la ciudadanía ibicenca?

El turismo de excesos, en definitiva, se ha adueñado ya de todos los resortes económicos y políticos, y va a motivar una guerra sin cuartel contra los que vienen de fuera a aprovecharse de la isla. Lo dijo el presidente del Consell Insular d’Ibiza, en su discurso del día de Sant Ciriac. Yo, sin embargo, me pregunto si no somos nosotros, los de dentro, quienes venimos abusando sistemáticamente de la isla, buscando el favor de las instituciones y abonando el terreno para que esos otros que vienen de fuera hagan lo mismo por imitación. La Ibiza del lujo estrangula turística y socialmente al resto de la isla. Se ha cumplido la profecía.