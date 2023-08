La película de Fellini expresa el sentido de incertidumbre y extravío de una sociedad que, al final, es esa nave que se hunde con todos sus viajeros mientras suena ‘La forza del destino’ de Verdi. La metáfora felliniana referida a nuestra isla es evidentemente exagerada, pero no debería costarnos tanto constatar que la ‘nave de piedra’ hace más agua de la que puede achicar. Un problema que, al no concienciarlo, no tenemos necesidad de solucionar. De aquí que al cenizo que anuncia tormentas le repliquemos el felliniano “e la nave va”. Y el argumento es contundente: si con la oferta de discoteca y playa reventamos costuras tras una pandemia que ha desatado, más si cabe, las ganas de fiesta, ¿para qué preocuparnos en hacer inventos? ¿Qué necesidad tenemos de promocionar cualquier otro activo de la isla, historia, cultura, singularidad o riqueza patrimonial? Son preguntas que ni tan siquiera nos hacemos. Si nuestras islas tienen tanta demanda -decimos- será por ‘algo’. El éxito nos dice que habitamos el mejor de los mundos y a partir de aquí los problemas que arrastramos no nos quitan el sueño. Son, decimos, daños colaterales.

Me pregunto si no estamos confundiendo churras y merinas. Que las cosas nos vayan bien no debería atontarnos. El éxito no es un pretexto para ignorar los problemas que tenemos, que no son menores. Sin entrar en la lista de despropósitos que aburre repetir –caos urbano un verano tras otro, falta de aparcamientos, exceso incontrolado de coches, enquistamiento de la Penya, Ca na Putxa sin alternativas, vergonzosa y enquistada situación de ses Feixes, tremendo problema de la vivienda, etc-, basta una visión más general para constatar que tras desdibujar los paisajes, mutamos el paisanaje. Dicho de otra manera: perdemos identidad. Hoy no sólo son ‘otros’ algunos paisajes, también nosotros somos ‘otros’. Se desdibuja la idiosincrasia insular. Lo que presenciamos y protagonizamos, sin que nos quite el sueño, es el desvanecimiento de un mundo que era único. No digo que fuera fácil saber lo que podíamos dejar que desapareciera por el tubo de desagüe y que otros valores se deberían defender con uñas y dientes. El problema es que ni tan siquiera se plantea. Y puede que llegue un momento en que no nos reconozcamos y que nos descubramos en un lugar al que queríamos ir.