Las cosas pequeñas

Dice Saint-Exupéry en su maravilloso Principito que «cuando se está muy triste son agradables las puestas de sol», pero no sé si es la belleza del atardecer la que nos dulcifica la tristeza, o el tiempo que dedicamos a mirarla. Personalmente, es esa sensación de tiempo robado al tiempo, sin otro propósito que conquistar la pausa, lo que me sacude interiormente, como si la vida tomara una dimensión más profunda, justamente porque no busca la trascendencia. La maravillosa grandeza de la nimiedad, de lo pequeño, de los momentos perdidos, de las conversaciones sin intención, la vida que se desliza sin pretensiones.

Como este mismo artículo que ahora me esfuerzo por construir, sin ningún objetivo preciso, excepto dejarlo escrito, como si fuera un silencio en medio de tanto ruido. Quizá sea una temeridad escribirlo en este momento, porque vivimos tiempos convulsos que exigen muchas palabras para entenderlos. Palabras diversas, ciertamente, las que cada uno de nosotros —aquellos que tenemos el honor de un espacio público—, aportamos como buenamente podemos. Pero este es el reto de un diario, explicar la complejidad desde las muchas miradas, confrontadas unas, complementarias las otras. Al fin y al cabo, si, como decía Mercè Rodoreda, la verdad es un espejo roto del que cada uno tiene un fragmento, un diario es el trencadís gaudiniano que intenta juntar los pedazos, acoplarlos, mostrar el conjunto.

En este sentido, ¿qué hago aquí y ahora, perdiendo una oportunidad para defender mi mirada de la realidad? ¿Qué hago, no aportando mi trozo de verdad, justamente ahora que todo es tan caótico y está tan liado?

No lo sé. Por una vez quería escribir el silencio, pero es un gesto inútil, porque el silencio es tan perfecto que carece de palabras. De modo que intento en vano hablar flojito para reivindicar un momento de pausa con ustedes, los lectores que me honran. Ahora mismo, mientras estoy escribiendo, el Señor Gato -nuestro gato rescatado de muchas vidas- se me ha subido encima y me ha tecleado el ordenador. Sin duda, es un gato sabio. Y mientras intentaba quitármelo de la falda para seguir escribiendo, he saboreado este instante pequeño, deliciosamente insignificante. A veces la vida es solo eso, escuchar el latido de los pulmones, cuando respiran.

En verano —sea verano, o sean los veranos que tenemos en algunos inviernos— reivindico la intrascendencia. Y la reivindico porque la intrascendencia no es inmediata, ni fácil, sino huidiza y arisca. Es una voluntad, una conquista, tan atrapados en la rueda de nuestro ajetreo vital, que a menudo no sabemos cómo detenernos. Es la futilidad de las cosas grandes que hacemos, grandezas que nos rodean y halagan, sin saber que a menudo son muy pequeñas. ¿No es el propio Saint-Exupéry quien asegura que lo esencial es invisible a los ojos? Pero para poder ver lo esencial, debemos hacer una parada en seco y bajarnos de la ruta.

Quizá sea esta la humilde intención de este artículo: hacer una simple parada. Seguro que en la próxima volveré a las grandes palabras, en un intento esforzado de mirar la realidad desde el tamiz de las propias convicciones, que es la única forma de mirar. ¿O alguien cree que existe la mirada pura? Y al hacerlo seré imprecisa y torpe, no en vano las palabras siempre son el alimento de los malentendidos.

Pero, abusando del verano, permítame que hoy vaya más allá de la estrechez de las ideas que nos definen, en un intento voluntarioso de buscar un territorio común donde encontrarnos. Al fin y al cabo, sean cuales sean nuestras abruptas diferencias, todos somos los mismos niños asustados cabalgando sobre caballos ciegos. Seres frágiles y solitarios que tememos a la muerte y buscamos desesperadamente a quien nos ame.

No soy capaz de saber qué es exactamente la felicidad, ni creo que haya definición alguna que la explique. Pero personalmente la puedo percibir en estas pausas conquistadas. No son los libros que leo, ni la música que me endulza el rato, ni las personas que caminan a mi lado, sino el tiempo que dedico a darme cuenta de que están ahí. Mirar al otro con la mirada de mirar...

Ni que sea por una semana: feliz pausa.

Pilar Rahola | Escritora y periodista