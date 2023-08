‘Sinhogarismo’ en sa Joveria

Nunca los pobres han sido tan pobres. Cualquiera puede acabar en la calle si no se tiene una buena red de amigos o familiares que te pueda sostener cuando las circunstancias vengan mal dadas. La calle ya no es solo de gente perdida con mala cabeza, de borrachos o drogadictos y todos los tópicos que se puedan venir a la cabeza para no sentir nada ante el dolor ajeno. Hace unas semanas estuve en el centro de baja exigencia de sa Joveria y me conmovió ver a todas esas personas que la sociedad desecha sentadas juntas viendo un programa de televisión en la sala común. Era una escena cotidiana a la que no tienen acceso algunos ni aún alquilando una habitación porque les deniegan el uso de otras estancias de la casa. Me enterneció cómo la presencia de un niño pequeño era capaz de despertar sonrisas en gente que lo está pasando francamente mal. El trabajo de las personas que cuidan a los residentes de este centro es impagable. Ven cada día la miseria que la isla trata de tapar. Y no todo es siempre una balsa de aceite. A veces hay conflictos, como en todas las familias. Otras tienen que decirle a una mujer que llora en la puerta que no puede quedarse a dormir, e irse después a casa con la familia sabiendo que esa persona pasará la noche al raso.