La invasión

Decía en petit comité Dolors Ballester que Formentera invadía Eivissa, de forma incruenta, a través de la cultura. No le falta razón a esta afirmación después de ver cómo Enric Majoral y Gilbert Herrenys ilustran (embellecen) el Festival Internacional de Música de Eivissa y el Concurso de Piano, en paralelo. Dos artistas de amplio recorrido que residen aquí. Aunque los inviernos de Gilbert transcurren en Jesús a poco de Vila. Me consta que todo tiene como principio la Mola de Formentera donde se cuecen la inmensa mayoría de las obras de estos creadores. Uno no olvida la visión de aquella máquina extraña donde con sumo cuidado Gilbert cuidaba de sus grabados… todo ello mirando a los acantilados de Cap de Barbaria. Por lo tanto, formenterenc de pleno derecho. Enric ha utilizado la isla, sus objetos, sus paisajes, incluso aquellos detalles más nimios para darles patente de joya. En esta ocasión su mundo se concreta en ‘l’aiguador’, un sinfín de formas y colores que se desparrama por el espacio como un elemento etéreo… Es para mí una creación singular cuando tantas veces le hemos oído decir aquello de «una joya no está completa hasta que habita en el cuerpo humano». Todo un hito que corrobora eso de ‘invasión’ en el término cultural de una isla a otra. Si pueden no se lo pierdan, porque los del otro lado del ferri ya hemos tenido ocasión de contemplar estas y otras expresiones artísticas de estos dos ‘tipos’ excepcionales (lo digo en la total aplicación del término)

Ya estamos a 16 de agosto en el máximo apogeo de la temporada turística (gentes, coches, motos, bicis) quizás cuando todo el pescado está vendido y el que no haya comprado se le pasa la oportunidad. La verdad es que los miles de inconvenientes que causa la masificación (dicho con la boca pequeña, de «uy qué molesto, pero no dejen de venir») los encontramos allá por donde vayas. Sea la carretera, algún restaurante que otro, por las calles, por las playas (me refiero a ses Illetes, claro) se disuelven en la esperanza de un invierno lleno de sonrisas consecuencia de una ‘temporada’ rica en ocupación y por qué no, en recaudación. Qué lejos quedan (por las calendas de noviembre) esas motos sin control que te aparecen por cualquier punto cardinal sin saber qué hará el segundo siguiente. O la del listo que te rebasa en el momento de arrancar y ni siquiera tiene conciencia de que podía haber acabado en manos del doctor Pastor, en el mejor de los casos. Otro tipo de invasión.