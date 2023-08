‘¿Qué tal por Ibiza?’ -a veces ¿qué tal por Baleares? o incluso ¿qué tal por Canarias?-. Llevo casi tres décadas contestando a esta pregunta cuando regreso a mi pueblo durante las vacaciones de verano y me encuentro con algún paisano. A la cuestión general le solían seguir otras sobre el paisaje, las playas, el ambiente del puerto, la marcha nocturna o también la masificación o las drogas. Cosas buenas y malas, pero en general la visión que se tenía de la isla desde fuera era muy positiva. En las cañas posteriores a las preguntas de rigor el paisano de turno alababa mi fortuna por vivir en el paraíso insular, pese a mis tontas quejas sobre el exceso de turistas, vehículos o la escasez de recursos. En los últimos años esto ha cambiado de forma radical. Y sí, preguntan sobre las aguas cristalinas o la fiesta, pero sobre todo por los excesos, los precios desorbitados, la gente que vive en autocaravanas, los profesionales de seguridad o sanitarios o de la educación que tienen que dormir en coches y furgonetas, sobre la falta de trabajadores porque no tienen dónde alojarse o las noticias de muertes que se producen a diario... Ahora la que sale es la peor cara de Ibiza y ya no les parezco tan afortunado.