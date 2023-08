Doble impotència o win-win?

Les últimes eleccions generals espanyoles han posat més de manifest que mai els problemes que suposen fins i tot per al sistema democràtic el fet de no haver arreglat la qüestió nacional (o territorial, segons perspectiva i terminologia) quan es va articular la Transició. A l’etapa que va des de la mort del dictador Franco fins a l’aprovació de la Constitució espanyola actualment vigent, es va arreglar la qüestió de la democràcia formal, però no es varen consolidar els fonaments d’un estat democràtic de manera sòlida, precisament perquè es va resoldre en fals -és a dir, no es va resoldre- la qüestió de l’encaix nacional, que coueja des de Felip V, per no anar-nos-en més endarrere (que podríem, per cert).

Els fets són els fets, i no crec que es puguin discutir fàcilment. L’Espanya estricta i les nacions sense estat voten diferent. Si ens haguéssim d’atenir als diputats escollits als territoris d’això que abans n’he dit “Espanya estricta” (ço és, als territoris de la comunitats dites autònomes on només hi ha una llengua oficial: el castellà), el futur govern d’Espanya estaria encapçalat per Alberto Núñez Feijóo, i comptaria amb una folgada majoria de PP i Vox. Però això no serà així, i ho sap tothom des de la nit electoral, des de les onze i busques, per ser més exactes d’aquella mateixa nit. Perquè a la resta han guanyat unes forces polítiques que, si fan coalició, acabaran deixant Pedro Sánchez al capdavant del nou govern. Per dir-ho en termes de Josep Costa, a la tertúlia de Vilaweb, els espanyols -diguem-ne Castella- ens impedeixen la nostra llibertat nacional, no ens deixen exercir el dret d’autodeterminació, i ens volen continuar mantenint sotmesos a costa del que sigui (fins i tot a costa del sistema democràtic). I, a l’altra banda de la balança, els espanyols -llegeixi’s Castella- no poden tenir el govern que voldrien per a la seua nació, un govern fet per la coalició PP-Vox. Tots hi perdem, ben clarament.

La problemàtica a l’hora de formar govern s’ha accentuat encara més des del procés català. Perquè abans, tant PSOE com PP més o manco es podien entendre amb les principals formacions polítiques de Catalunya i d’Euskadi. De manera que pactaven, ara l’un ara l’altre, tant amb CIU com amb el PNB. I, així, amb el suport de nacionalistes catalans i bascos, governava el partit espanyol més votat, sense gaires problemes. Però el procés d’autodeterminació de Catalunya i la irresponsable aplicació de l’article 155 de la Constitució espanyola ha esbucat completament aquesta alternança. El PP, durant aquests darrers anys, s’ha guanyat a pols el fet de no poder pactar amb els partits nacionalistes catalans i bascos. Perquè ni el PNB ni JxCAT no es poden permetre, de cap de les maneres, donar suport a algú que depengui dels vots de Vox, un partit que vol carregar-se qualsevol pacte constitucional sobre autonomies, que no reconeix la pluralitat lingüística (i molt menys nacional) del Regne d’Espanya, i per al qual el terme “nacionalitats”, consagrat per la Constitució espanyola, no significa absolutament res de diferent de “regiones”.

El fet que el PP només pugui pactar amb l’extrema dreta espanyola podria ser que impedís durant anys i panys l’alternança política als governs espanyols. Perquè, d’altra banda, JxCAT i el PNB, encara que formalment diguin el contrari, tampoc no poden pactar amb tothom, perquè, directament, el PP tanca la porta a qualsevol reivindicació de reforma constitucional que impliqui un major reconeixement de les “nacionalitats”. De manera que, per una raó o altra, la dreta espanyola no pot pactar amb cap formació política de les nacions sense estat (ni de Catalunya, i del País Basc, ni de Galícia).

Els que es dediquen a la mediació en conflictes solen dir que, per resoldre una situació empantanegada, el millor que es pot fer és buscar la manera que tothom hi surti guanyant. Acudint, com d’habitud, a l’anglès, es tracta d’allò que en diuen un win-win. Idò bé, la situació encallada és fàcil de definir. Es tracta, en termes del sociòleg Salvador Cardús, d’una doble impotència: ni Espanya té la capacitat d’assimilar les nacions sense estat, ni Catalunya i Euskadi han tengut, de moment, la capacitat d’independitzar-se d’Espanya. Els uns són impotents per a l’assimilació i els altres per a la individuació política. Tothom hi perd.

La manera de guanyar-hi tothom també se’ns apareix ben clarament, un cop formulat el problema. Es tractaria, senzillament, de trobar el camí perquè les nacions sense estat poguessin exercir el dret d’autodeterminació. I, per tant, de resoldre democràticament un contenciós que ja dura segles. Estic convençut que, malgrat que inicialment seria un complet daltabaix, a mitjà i llarg termini tothom hi sortiria guanyant.