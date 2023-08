Cuando la muñeca se hace carne

La conciencia de uno mismo. Y de una misma. «¿Habéis pensado alguna vez en la muerte?». Con esa pregunta la muñeca se hizo carne y empezó a habitar entre nosotros. Y se dio cuenta de que el mundo no es de color de rosa. Y menos para las mujeres, de las que ella creía ser un modelo aspiracional. Esa es la sinopsis, muy resumida, de Barbie, la película de la que todo el mundo habla y una, disculpen, no iba a ser menos.

Una sala de cine de una ciudad de provincias a rebosar cualquier día de diario es un éxito, y eso es algo que la película ha conseguido. Evidenciar algunas de las contradicciones que nos toca sufrir a todas las mujeres de una manera irónica y con un toque de humor, también lo es. Ahora bien, Barbie es Barbie. Y aunque dentro de su universo, de Barbielandia, hay todo tipo de muñecas, no encontraremos ni a la Barbie marxista, ni a la revolucionaria, ni tampoco, ni mucho menos, a la feminista.

Una película estadounidense sobre un producto emblemático estadounidense y lanzada por Mattel y Universal Pictures, grandes compañías, de nuevo, estadounidenses, no puede ser otra cosa, sin necesidad de profundizar mucho, que otra muestra del poder blando de este país. Los Estados Unidos -y el sistema que establecen y en el que vivimos- tienen la gran habilidad de tomar cualquier reivindicación o lucha legítima y quedarse con sus buenas intenciones para vaciarlas de su contenido realmente transformador y convertirlas en un bien de consumo.

Barbie toma un elemento muy básico de la teoría feminista, tanto como la reivindicación de que las mujeres somos seres humanos pero no va más allá de la tan cacareada igualdad. Que vale, que está muy bien, que qué persona con un mínimo de decencia no va a defenderla. Es lo que algunas críticas llaman el feminismo liberal, que se limita a promover la ‘igualdad de género’. Vale, bien, solo basta profundizar un poquito más para saber que lo que busca el feminismo es algo más. El feminismo es un movimiento emancipador para que las mujeres se liberen de un sistema que las oprime, para que dejen de sufrir las múltiples violencias que los hombres ejercen sobre ellas por el hecho de nacer mujeres y para que no sean tratadas como mercancía, para que no se les impongan los roles de género que las limitan ni sean objetos de consumo. ¿Habla de eso Barbie? No. ¿Tiene por qué? Tampoco.

Es más, sin destripar el argumento, Ken se comporta como un capullo y al final es ella quien encima le tiene que consolar y pedir perdón.

Oye, que a mí me gustó la película. Es entretenida, tiene sus chistes -unos mejores que otros- y la estética está muy lograda. Y eso que jamás tuve una Barbie. Solo quise la que tenía un descapotable y no por la muñeca sino por el coche teledirigido que llevaba. Así que probablemente se me escaparon las múltiples referencias que se hacen a lo largo de la cinta sobre la muñeca y sus accesorios.

Escribir una historia como la que se cuenta a partir de un producto así tiene mucho mérito. Y si vale para que las espectadoras que la vean tengan también su propia epifanía y empiecen a valorarse y quererse más, bienvenida sea. Pero es eso, nada más. Nadie va a aprender sobre feminismo viendo Barbie. Y no creo que en ningún momento la película ni su directora, Greta Gerwig, pretendan eso. Estaría bien desterrar esa manía generalizada de unos años a esta parte de tildar de ‘feminista’ cualquier cosa que haga una mujer. No, no todo lo que hacemos las mujeres es feminista. Las mujeres somos seres humanos y estaría bien, sería un primer paso, que las obras realizadas por mujeres sean simplemente eso, parte de nuestro patrimonio como especie, al igual que todas las que han hecho varones y con las que las mujeres hemos crecido sin cuestionarnos el sexo de su autor. Porque se da por hecho que lo que hace un varón es inherente al ser humano. Pues con una mujer, igual.

Las hembras humanas no somos ninguna minoría ni grupo diverso, somos la mitad de la humanidad y como tal es como se ha de reconocernos. Nada más.

La cuestión es que Barbie debería dejar de ser un objeto cuando pasa de muñeca a humana, pero el problema es que, de una manera a veces más sutil, lo va a seguir siendo.

Por lo demás, una cinta yanki va a ser lo que se espera de ella: tan divertida como inofensiva para el sistema patriarcal, por muchas veces que a lo largo de la película se le nombre.

Citando a una -esta sí- teórica feminista, Audre Lorde, «las herramientas del amo nunca desmontarán la casa del amo».