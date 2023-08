Sobre inmigración

Una vez más el Mediterráneo se viste de sangre. Una vez más se abren las aguas para ser la tumba que albergará cuerpos sin vida de seres humanos que pasarán a la historia como meros números. Sus muertes habrán sido una historia anónima de mucho sufrimiento ante los ojos de muchos, que solo son capaces de condenar y no de ponerse en la piel de los que se ven abocados al sufrimiento de salir de sus países por el hambre, la violencia o el miedo.

El Papa Francisco ya el domingo pasado, de regreso de la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa, volvió a expresar su dolor por las tragedias de los migrantes en el Mediterráneo y el norte de África. Volvió a condenar la explotación «criminal» de los migrantes en algunos campos. Una vez más ha lanzado un mensaje a no permanecer indiferentes ante esta tragedia. Decía: «Me ha entristecido la noticia de otro naufragio de migrantes en el Mediterráneo», el 10 de agosto, cuando unas 41 personas están desaparecidas. Cuatro supervivientes fueron rescatados el 9 de agosto frente a la pequeña isla italiana de Lampedusa, no lejos de Túnez. Ellos son los testigos de la tragedia.

¡No permanecer indiferentes! Resuena en mi cabeza la letra de la canción: ‘Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacía y sola sin haber hecho lo suficiente’, de Ana Belén. No hacemos lo suficiente, es obvio, siguen muriendo demasiadas personas en las orillas del Mediterráneo. Al menos 2.000 personas han muerto desde principios de año intentando cruzar estas aguas, según la Organización Internacional para las Migraciones. Desde 2014, se han registrado 27.364 muertos y desaparecidos en el mar.

¿Cuántas muertes más hacen falta para movilizar las políticas europeas e internacionales? Posiblemente, las mafias tienen mucho más poder que las políticas, como en Ecuador, donde son capaces de matar a un candidato a las elecciones presidenciales sin ninguna repercusión en el ámbito internacional. Una vez más se demuestra que quien manda en el mundo es la economía, todo es válido si enriquece a unos pocos, aunque sea a costa de la muerte de seres humanos.

Finalizo con las palabras del Papa Francisco en las que define a la migración como «una historia de sueños y de coraje». ¡No ensuciemos de sangre tantas historias humanas!