Vivimos tiempos invertebrados, líquidos, inconsistentes. En las últimas décadas, nuestras islas han cambiado y también hemos cambiado nosotros. Pero más que el hecho de no reconocernos en antiguas fotografías y de que mirarnos en el espejo nos arruine el día, cuenta la mutación que hemos experimentado en la forma de vivir y en las actitudes que con el tiempo hemos ido adoptando. Un aspecto determinante en esta mutación personal y que pasamos por alto es el extravío que experimenta hoy nuestra mirada. Por dos principales motivos. Por un lado, lo virtual se sobrepone a lo real, lo que nos ofrecen las pantallas pesa más que lo que vivimos. Lo que no sale en la TV no ha sucedido. Y hemos perdido la mirada, por otra parte, porque vamos siempre cagando leches. No nos damos ocasión para mirar. No nos detenemos para ver lo que no podemos ver cuando corremos. Encapsulados en coches y aviones, sólo nos importa llegar a la meta. Nos perdemos el camino y lo que hay en él.

Hoy sufrimos una extraña miopía visual que no tiene nada que ver con las dioptrías. Lo que se dice mirar, miramos poco. Y es un grave error en islas pequeñas como las nuestras. Cuando íbamos sin prisas de aquí para allá –no digo que tengamos que recuperar carros y caballerías, aunque no estaría mal caminar más y usar más la bicicleta-, la isla era inabarcable. Peralta, Corona y la Cala estaban en el quinto pino. Hoy desayunamos en Santa Gertrudis, comemos en Sant Joan y cenamos en Sant Josep. La isla se nos encoge por la velocidad. Apretamos el acelerador y nos salimos del mapa. Y es lo que digo, que con tanto correr ya no miramos. Vemos, pero no miramos. Estoy leyendo ‘Elogio de la lentitud’, de Pedro Cuartango, y pienso que no nos vendría mal tener en cuenta sus reflexiones. Va de distinguir lo auténtico y lo artificial, lo superfluo y lo necesario, lo anecdótico y lo importante. Habla, en fin, de la diferencia que existe entre ver y mirar.