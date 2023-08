Los adictos a la velocidad sobran en Ibiza

En Memoria de Bernat Ribas, ciclista

En Ibiza, como en casi cualquier otra isla de menor o parecido tamaño, el tiempo parece adquirir una dimensión distinta a la del continente; es como si la insularidad lograra deformar su percepción hasta relativizarlo.

¿No demostró Einstein que para el pasajero que pudiera viajar a la velocidad de la luz el tiempo se ralentizaría? Pues en Ibiza lo mismo, algo que se puede experimentar en persona sin necesidad de viajar tan rápido ni de ensayar fórmulas matemáticas en la pizarra. Basta con escribir al dictado de los sentidos la palabra felicidad sobre la arena de una cala cualquiera cada amanecer.

Aquí el tiempo se diluye en el ‘rompevientos’ de la imponente higuera pitiusa, en la espuma de las olas rotas de tanto azul en sus lomos. Total, vayas donde vayas, y a la velocidad que corras, siempre te vas a encontrar con el mar de frente devolviéndote al punto inicial, o sea a ti mismo pero de verdad, despojado de todo software, DNI y papeleta de voto, con las manos libres de los anclajes del móvil, como un simple habitador de playas antediluviano trotando de júbilo en pelotas.

Claro que esto es fácil de percibir cuando se está en Ibiza de holganza estival cual cigarra peninsular importada, pero, ¡oh ironías de la vida!, son justo muchos de los que andan aquí de vacaciones los que parecen tener más prisas por todo, aunque sea por cosas banales. Y no solo los que veranean. También residentes de cortas estadías cuyo principal negocio en la vida es el de usar y tirar, aunque se trate de islas paradisíacas como esta.

Nada aprenden ni unos ni otros de este cacho de las Baleares, de la magia de cómo su escala espacial, cuya unidad de medida ideal para mí debería ser el tiro de ballesta y no el kilómetro, interfiere en la del tiempo, tal como he anotado al principio. El caso es que la filosofía de vida propia de los pitiusos no germina en sus cerebros de plástico de salpicadero de coche. No abrazan el sosiego al que invita día y noche Ibiza por esos genuinos costados suyos que parieron su cultura y su paisaje, su manera de entender la vida, de ser y de estar en el Mediterráneo. No disfrutan de verdad de ella; se limitan a consumir a granel, mediante embudo en ojos, oídos y boca, lo que debieran saborear a sorbos.

¿Pero cómo reconocer inmediatamente a la mayoría de ese tipo de personas al cruzarnos con ellas en la isla? Muy sencillo. Se delatan nada más sentarse al volante de su vehículos. Los conducen a velocidades tan excesivas que los transforman de inmediato en proyectiles, y como proyectiles hieren y como proyectiles matan a todo ser viviente que pillen en su trayectoria, sea peatón o ciclista. Cuando una masa de metal con ruedas y sin control a causa de la estupidez humana impacta contra el indefenso prójimo sobre el asfalto, acaba por arrebatarle la vida.

La mayoría de las carreteras ibicencas son secundarias y requieren circular despacio, extremando las precauciones, en alerta máxima por respeto a la sagrada vida que las surca de tramo en tramo: un ciclista, un corredor de fondo, un caminante, un pobre perro abandonado que cruza… Hay todo un laberinto de calzadas estrechas sin arcén, repleto de intersecciones con otras vías, con muros de piedra a los lados y sin visibilidad, de tanto pino y curva.

Pero a ese tipo de individuos les resbala por completo; se precipitan más y más en su particular frenesí. Injertan el acelerador del coche en sus pies hasta formar un mismo tejido. Desprovistos de empatía y de paciencia, nunca pisan el freno, que de lo que se trata aquí es de saciarse, de simultanear el máximo de sensaciones a toda prisa. Ambicionan la ubicuidad, la propagación sin fin de su consumismo compulsivo estando en todas partes a la vez, posado tras posado sobre el altar de las redes sociales: en la puesta de sol de Benirràs, en Lío, en el restaurante de moda de turno, en la cala de…. Y solo la velocidad en estado puro, como valor supremo, puede conducirles a su objetivo.

La velocidad desbocada quizá dispare los sentidos y la adrenalina, pero lo que es seguro es que acorta y aplana el pensamiento y jibariza el corazón hasta el punto de no dejarle hueco a la empatía. Convierte el paisaje ibicenco en una grada forzosa de circuito de carreras donde no se aplaude, se llora amargamente.