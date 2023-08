Duchas playeras, ríos de champú al mar

Nuestras duchas en la playa son ríos de champú que van a dar a la mar, que es el morir de peces, cetáceos y posidonia. De champú, de gel y hasta de acondicionador. Son poco más de la siete de la tarde y una señora disfruta de un agradable baño en una ducha de Platja d’en Bossa. La señora está como en su casa. Sólo le falta cantar desafinando. Tiene el pelo completamente enjabonado. A su lado sentadas en el murete aguardan dos niñas, todo indica que sus hijas, para pasar por la ducha. En los bancos, ya duchado y custodiando los bártulos familiares, se peina el padre de familia. En el muro, perfectamente colocados: un bote de champú, otro de gel y dos acondicionadores diferentes. De los bajos de la ducha, serpenteando por la arena, un río espumoso que, como decía Jorge Manrique, va a dar a la mar. Señores, señoras, las duchas de la playa están para quitarse la arena y el salitre, no para protagonizar un anuncio de Herbal Essences, no para pasarse media hora con el grifo abierto, no para no ducharse en casa. En las playas, como mucho, lavapiés. Las duchas son un desperdicio de agua. Quienes se preocupan de no gastarla en sus casas la derrochan cuando pagamos todos. Y, desde luego, prohibidísimo usar jabón y acondicionador. Y controlando, claro. Que el mar (la Mar) bastante tiene ya.