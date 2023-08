El pelotón de turistas

Me contaba una amiga indignada el suplicio que tuvo que pasar para llegar al trabajo hace unos días al toparse con una excursión de turistas en bicicleta por la carretera de Cala Llonga a Jesús. Hasta tres pelotones de ciclistas que ocupaban toda la calzada tuvo que adelantar malhumorada. «Eso está prohibido», le espetó al guía cuando llegó a la cabeza del pelotón. «What?», le respondió él. «It’s Forbidden», insistió mi amiga y se fue. Realmente no está prohibido, le dije, otra cosa es que nos moleste o genere situaciones peligrosas. El turismo si bien es una fuente de riqueza también provoca muchas incomodidades a los residentes. Es el precio de vivir en un destino turístico tan demandado como Ibiza y Formentera. La cuestión es que la lista de incomodidades se haya convertido además en un listado de problemas. Podemos soportar ir detrás de un coche de alquiler que no sabe a dónde va y circula a una velocidad inferior a la recomendada. Eso es incómodo. Pero no debemos tolerar que no haya viviendas para los sanitarios, profesores, policías u otros trabajador de servicios básicos de la sociedad del bienestar. Eso es un problema y bastante enquistado además y superior a cien excursiones de turistas en bici por muy lentos que sean.