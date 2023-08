8 d’agost: volem tenir futur?

Com cada any, aprofitam la nostra Diada, el 8 d’agost, per compartir una petita reflexió sobre la nostra terra. Volem recordar qui som i d’on venim, però també ens agradaria llençar idees sobre cap on pensam que hauríem d’anar i també cap on estam anant realment.

Recordar d’on venim mai no ve malament. I més en aquests temps de negacionistes, ignorants, aprofitats o tot a la vegada que sovint volen imposar discursos que ens poden semblar sense sentit, però que no deixen de portar una forta càrrega de mala fe dirigida a completar allò que fa centenars d’anys que els poders establerts intenten, afortunadament sense aconseguir-ho del tot: eliminar-nos com a poble, no deixar rastre de la nostra identitat com a eivissencs. Ho intenten aquí, de la mateixa manera que ho intenten arreu de l’Estat allà on poden tenir alguna influència, eliminant petits avenços aconseguits els darrers anys, i fins i tot actuant de forma desvergonyidament antidemocràtica, censurant cultura, idees i pensaments.

Per això fa falta seguir plantant cara, i expressant fort i clar que a Ibiza i Formentera tenim la nostra pròpia cultura i la nostra pròpia llengua. Que aquesta cultura i aquesta llengua, que ens defineixen com a poble, son les dels pobladors que arribaren a partir d’aquell ja llunyà 8 d’agost de 1235. Que hi ha tota una sèrie de pobles amb els què compartim aquestes arrels, aquesta llengua i gran part de les manifestacions culturals. I també compartim repressió i fins i tot negació de la nostra pròpia existència. Però, amb tot, encara hi som: els Països Catalans existeixen i resisteixen.

Som conscients, però, que passam moments especialment difícils. L’ús social de la nostra llengua està en declivi, a tot arreu però especialment a les Pitiusas. Els intensos esforços que fan diverses entitats i col·lectius l’ajuda a sobreviure, però no és suficient. Fan falta unes actuacions decidides i desacomplexades des de les institucions. Unes actuacions que hauran de demostrar els nous governants que hem escollit fa molt poc, significativament el Govern de les Illes Balears. Els anuncis que s’han fet, però, no semblen anar en aquesta direcció, en àmbits tan delicats com l’ensenyament o la sanitat. Hem de demanar als responsables d’aquests anuncis que s’ho pensin bé, i que hauran de decidir si volen estar al costat d’aquells que volem mantenir la identitat de la nostra terra o si prefereixen convertir-se en els seus botxins. I a les institucions més properes, els Ajuntaments, encara els hem de recordar la importància que té fer cursos, tenir iniciatives i donar exemple de l’ús de la llengua catalana, però també fer coses que haurien de ser ben normals i desafortunadament són excepcionals, com programar música o teatre en la nostra llengua.

Les polítiques de defensa, promoció i ús de la llengua catalana, i més a les Pitiusas, haurien de ser transversals a tot l’espectre polític. No haurien de dependre de la victòria o derrota d’uns i altres a les eleccions (deixant de banda aquells que explícitament volen eliminar-nos, evidentment!). De fet, enyoram els temps que era així (hem de tornar a recordar que la Llei de Normalització Lingüística de les Illes Balears va ser aprovada per unanimitat, amb un govern dels que ara són Partit Popular?).

Com és sabut, naltros voldríem anar molt més enllà. Pensam que dins l’Estat espanyol no tenim gaire futur i que només sobreviurem com a poble amb les eines d’un Estat propi en el marc d’una Unió Europea reformulada que faci honor al seu nom. Però com sempre hem fet en els 30 anys d’actuació política que portam a Ibiza i Formentera, estam disposats a formar part dels acords de mínims amb totes les forces democràtiques per defensar la llengua i la cultura. Qui es vulgui situar fora d’aquests grans acords haurà d’explicar molt bé per què ho fa i, sobretot, haurà d’assumir les seues responsabilitats per les conseqüències que aquestes actuacions provocaran en el futur de la nostra terra.