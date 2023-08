Todos hacen lo mismo, nada

Mientras las administraciones que deben velar por nuestros bienes naturales protegidos, un activo que nos pertenece a todos, no hacen absolutamente nada, ya sea porque pasan de todo o porque no tienen medios, en la zona marítima del Parque Natural de Ibiza y Formentera todo vale. No hay normas ni leyes ni controles. Hay empresas que se siguen lucrando llevando turistas al islote de s’Espalmador e incluso embarrancan sus embarcaciones en la arena para ‘facilitar’ el desembarco de sus clientes. Y las motos acuáticas cruzan a toda pastilla esta zona del litoral aunque esta actividad no está permitida. Todo gracias a la impunidad que ofrece la inacción de las administraciones. ¿Para qué se promulgan leyes, se acotan zonas protegidas y se prohíben actividades? No es la primera vez que recuerdo que llevamos décadas generando riqueza en estas islas gracias al turismo y que no se ha invertido en lo realmente importante: en vigilancia y control. Pero también en infraestructuras. La tormenta de hace cuatro días anegó calles de Vila y Platja d’en Bossa para convertirlas en piscinas repletas de heces. Sí, de mierda. Una muestra más de la incapacidad de nuestros gobernantes. Y olvídense del color del partido. Aquí todos han hecho lo mismo. Nada.