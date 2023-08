El problema es el modelo turístico

La patronal hotelera ha afirmado, con razón, que la multitudinaria pelea entre vendedores ambulantes africanos y turistas británicos, ocurrida hace unos días en la playa de s’Arenal, es la gota que colma el vaso en la mala imagen que este verano se proyecta de Sant Antoni. Sorprende, sin embargo, que pongan el acento exclusivamente en la seguridad, cuando, a estas alturas, ya deberían saber que con más policías poco va a cambiar.

Llevamos un verano de suceso diario en la isla: precipitados desde los balcones en Sant Antoni, Platja d’en Bossa y otros lugares; ahogados, accidentes por conducción temeraria, sobredosis mortales, broncas... No recuerdo un verano peor y los ha habido negrísimos. Los hoteleros hacen bien en exigir vigilancia, pero resulta paradójico que no tengan nada que decir acerca del modelo turístico que impera y se expande, impulsado por una parte sustancial de su propio colectivo.

En Sant Antoni, sin ir más lejos, es muy probable que no se produjeran camorras multitudinarias en s’Arenal si allí no hubiese un hotel con un enorme beach club junto a la orilla, donde se celebran fiestas multitudinarias. Las drogas y el alcohol corren a mansalva en una zona que, desde primeras horas de la mañana, atrae precisamente a miles de británicos que consumen y mezclan toda clase de sustancias y a los camellos que se las proporcionan, aunque por la noche luego acaben todos liándose a mamporros, como en el famoso vídeo que se ha viralizado. Dichas fiestas, cabe recordarlo, se celebran en base a una ley turística que permite actividades complementarias para los turistas alojados, cuando aquí se destinan, sobre todo, a público externo previo pago de una entrada, algo que la Justicia ya ha dictaminado que no es legal.

Lo mismo puede aplicarse al otro hotel que lleva a cabo estas mismas prácticas en el interior del pueblo y al desfase que, ya con los últimos borrachos y drogados que quedan en pie de madrugada, que son muchos menos, se produce en las calles del West End y otras zonas aledañas. Los hoteleros bien podrían quejarse de este tipo de turismo de desfase, que, decíamos, genera unos beneficios estratosféricos a algunos de sus propios asociados, y, sin embargo, nunca aluden a ello, limitándose a hablar de seguridad y mala imagen.

No se puede poner un policía en cada balcón de hotel, en cada paseo, en cada calle y en cada plaza. Mientras el turismo que viene a Sant Antoni o a Platja d’en Bossa tenga la posibilidad de fiesta las 24 horas, este despropósito persistirá y probablemente irá a peor, porque cada vez hay más hoteles que se orientan a este segmento de público. Éste, además, realiza estancias cada vez más cortas, de tres o cuatro días, perjudicando seriamente a la oferta complementaria. El asunto no es la seguridad, sino el modelo turístico que promocionamos y servimos. Los políticos, históricamente, han podido hacer más, pero de poco valdría un mayor empuje e iniciativa si los hoteleros, que son quienes deciden qué tipo de público hay que atraer a la isla, apuestan por la fiesta desaforada y el lujo asociado a ella.

El ejemplo más reciente lo tenemos en Portinatx, donde la oferta complementaria ya ha lanzado la voz de alarma porque, desde que los hoteles de la zona se están reconvirtiendo en alojamiento solo para adultos, el turismo familiar se extingue, dejando sus negocios medio vacíos. Se mantienen porque las familias todavía encuentran estancia en algunos bloques de apartamentos de la zona, pero su presencia ha caído en picado y, por primera vez desde que estos restaurantes y tiendas de souvenirs abrieron sus puertas, en algunos casos hace muchas décadas, ahora se plantean echar el cierre por la caída drástica de la rentabilidad.

La estrategia de muchos hoteleros, hoy por hoy, consiste en cautivar al huésped, ofreciéndole fiesta y consumo ilimitado de alcohol, aunque pretendan camuflárnoslo como un producto de lujo. En Ibiza no se vende verdadero lujo, sino fiesta y exclusividad asociada a ella. Y este modelo significa condenar a muerte a una parte sustancial del turismo familiar.

En Cala Llonga, donde este verano apenas hay visitantes por el cierre por obras de buena parte de su planta hotelera, muy probablemente acabará ocurriendo lo mismo. Dichos alojamientos, en manos de multinacionales, ya han anunciado que van a sumarse al lujo y la fiesta, marginando el turismo familiar que siempre ha caracterizado esta zona.

Hemos pasado años escuchando la cantinela de que Ibiza, sin la omnipresencia del lujo y la fiesta, moriría como destino turístico. Sin embargo, durante la pandemia, tuvimos la oportunidad de comprobar que dicha afirmación es rotundamente falsa e interesada. No se trata de que no haya lujo y fiesta, sino de que este modelo depredador engulla a todo lo demás. Y es justo lo que está ocurriendo.

