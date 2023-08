Sin sexo y sin fútbol

Hay tanta identidad relacionada con el sexo que las consultas de los psicólogos reciben cada vez más personas que les preguntan, preocupadas, si son asexuales. No comparten tanta identidad y creen que les falta algo.

Hay gente que se ve todo el tiempo heterosexual; homosexuales que dedican su vida a serlo; bisexuales ocupadísimos... como si no tuvieran una profesión, unas aficiones, una familia o actividad social o una adicción. Conozco un heterosexual acérrimo al que definiría antes como ludópata y desaseado.

Hay personas que se preocupan de ser asexuales porque el sexo tiene demasiada presencia social circunspecta. Bromeémoslo de esta manera: mucha población dedica más identidad al fútbol que al sexo (y no me estoy refiriendo a los jugadores) y mucha más (entre los que me encuentro) a la que no le gusta ni define el fútbol. No iría al psicólogo preocupado por ser afutbolístico a pesar de lo que aumenta la presión balompodal.

Ahora también se retransmite fútbol femenino como si hiciera falta más fútbol y no menos, como si hubiera que romper el techo de cristal de un balonazo, marcar un penalty al patriarcado y meterle un gol al machismo con los mismos comportamientos futbolísticos masculinos en los campos y en las gradas.

Esta misma columna hasta ahora se ha ocupado más del fútbol que del sexo. Volvamos a la asexualidad, que no se puede confundir con la apatía ni con la monotonía ni con la inhibición sexual temporal. Al final un asexual -persona que no tiene impulso sexual- puede ser un practicante más si, como dicen, se puede enamorar, masturbarse y tener sexo por afecto a otras personas o por descarga testicular. Un asexual puede ver bastante fútbol o, como cualquiera en la vida, hacer muchas cosas que no le apetecen demasiado.

Tengo un amigo algo mayor que yo al que ha dejado de gustarle el fútbol y se siente muy liberado de preocupaciones y con más tiempo para otros entretenimientos.

-Me preocupa qué nos queda después a los que no nos gusta el fútbol, doctor.